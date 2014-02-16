نمایشگاه صنعت ساختمان در قزوین برگزار مي شود

علي وحدتي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفتمين نمایشگاه صنعت ساختمان، مسكن، انبوه سازي، صنایع و تجهیزات وابسته از تاریخ 29 بهمن لغایت 2 اسفند ماه به مدت چهار روز با حضور بيش از 70مشاركت كننده در فضايي به مساحت سه هزارو 600مترمربع برگزار مي شود.

وی افزود: مشارکت کنندگان 18 درصد در بخش مصالح و تكنولوژي ساختمان، 20 درصد در بخش صنايع و تجهيزات بهداشتي و تاسيسات ساختماني، و 10 درصد در بخش لوازم و تجهيزات الكتريكي، آسانسور، بالابر و پله برقي، 18 درصد در بخش معماري داخلي و دكوراسيون، نماسازي و محوطه سازي، 22 درصد در بخش درب و پنجره و ابزارآلات ساختماني، شش درصد در بخش ساخت و ساز و انبوه سازي و شش درصد در بخش صنايع و تجهيزات وابسته است.

وحدتی تصریح کرد: شرکت کنندگان از استانهاي تهران، اصفهان، قزوين، البرز، خراسان رضوي، يزد و مازندران و نمایندگان شرکت های خارجی از کشورهای ايتاليا، تركيه، اسپانيا، چين، آلمان، امريكا و ژاپن در این نمايشگاه حضور دارند.

این مسئول با اشاره به اهداف برپایی این رويداد اقتصادي گفت: ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان، ايجاد آگاهي عمومي، اخذ سفارش از مشتريان جديد، معرفي كالا و خدمات جديد، گسترش كانالهاي توزيع و ايجاد نمايندگي، تبادل اطلاعات و تجربيات، تحقیق بازار و بازاریابی، ورود به بازارهاي جديد، رقيب شناسي و سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان اشاره کرد.

وحدتی یادآورشد: این نمایشگاه در مدت برگزاري در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خميني(ره)، جنب صدا و سيما از ساعت 15 الي 21 پذيراي بازدید علاقه مندان و متخصصان است.