اولين سري از دلارهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، بر طبق آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي ، تمام درآمدهاي نفتي در چهارماهه اول به خزانه دولت واريز شده است.

براساس اين گزارش، از ماه پنج سال جاري يك دوازدهم درآمدهاي نفتي به خزانه دولت و مابقي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.

بر همين اساس، بيش از 7/1 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي سال جاري در ماه پنجم سال كه اولين ماه واريز درآمدها به حساب ذخيره است تاكنون به اين حساب واريز شده است.

اين گزارش حاكيست، دولت از آغاز فروردين تا پايان تيرماه سال جاري يك ميليارد و 633 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.

اين گزارش تصريح مي كند: دولت در چهار ماهه اول امسال براي تامين بودجه واردات بنزين 694 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد.

به گزارش مهر، در آيين نامه جديد حساب ذخيره ارزي نيز كه اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده آمده است: 10 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي ، در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد.

بنابراين آيين نامه، اين منابع به صورت ارزي و ريالي جهت سرمايه گذاري در طرح هاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرح هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غير دولتي قرار مي گيرد.