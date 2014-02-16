نخستین جشنواره عکس دانش آموزی راهیان نور در همدان برگزار می شود

جعفر زمردیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه معرفی و شناساندن مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس به قشر جوان جامعه که آن دوران را به چشم ندیده اند بسیار مهم و قابل توجه است، ادامه داد: از این رو عکاسی یکی از مناسب ترین روش ها در جهت ثبت احساسات و لحظات حضور در کربلای ایران به شمار می رود.

وی هدف اصلی از برگزاری این گونه برنامه ها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با دوران دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره باید تعداد 10 قطعه عکس و یا دو مجموعه ی پنج عکسی را به دبیرخانه ارسال کنند.

زمردیان با بیان اینکه نخستین جشنواره دانش آموزی راهیان نور همدان، در سه بخش دیجیتال، آنالوگ و تلفن همراه بوده و به صورت مجزا و جداگانه برگزار می شود، تاکید کرد: آثار ارسالی در بخش دیجیتال دست کم باید دارای عرض 20 سانتی متر بوده و با وضوح 300dpi و با فرمت jpg تهیه گردد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه آثار ارسالی در بخش های دیجیتال و تلفن همراه باید در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شود، عنوان کرد: آثاری که در سایر جشنواره ها حائز رتبه شده باشند قادر به شرکت در نخستین جشنواره عکاسی دانش آموزی راهیان نور نیستند.

وی گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان ارسال کنند.

زمردیان اضافه کرد: در پایان این جشنواره طی مراسمی از برگزیدگان در بخش های مختلف تجلیل خواهد شد.