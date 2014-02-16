نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در چهار شهر کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده شامگاه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: این نمایشگاه از 15 تا 25 اسفندماه در شهرهای گچساران، یاسوج، دهدشت و باشت برگزار می شود.

وی بیان کرد: در شهر یاسوج، 200غرفه، گچساران 200، دهدشت 150، و باشت 50 غرفه پیش بینی شده است.

این مسئول تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و تامین اقلام شب عید و مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و تخفیف 15 تا 20درصد برگزار می شود.

دیودیده در خصوص علت عدم برگزاری این نمایشگاه در دیگر شهرهای استان گفت: شهرهای کوچک، بخش ها و دهستانها آمادگی برگزاری این نمایشگاه را نداشتند اما در این مناطق فروشگاههای عرضه فوق العاده دایر خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاهها مواد غذایی و پروتئینی، لبنی، کیف و کفش، پوشاک، خواروبار و .. عرضه می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از تولیدکنندگان خارج استان برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شده است، افزود: تاکنون 25 تولید کننده برای حضور در استان اعلام آمادگی کرده اند.

وی یادآور شد: بازرسان بهداشت، دام پزشکی و صنعت، معدن و تجارت بر نمایشگاه و کیفیت و قیمت اجناس نظارت دارند.

وی عنوان کرد: از بانکها هم برای حضور در نمایشگاه و تعبیه عابر بانک دعوت شده است.

دیودیده همچنین با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز از راه اندازی گشت های ویژه نظارت بر مراکز خدماتی از 10 اسفند تا 25 فروردین خبرداد.