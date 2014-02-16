41 میلیون و 734 هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی اظهار داشت: ارزش سهام مبادله شده 155 میلیارد و 705 ميليون و 865 هزار و 212 ريال بوده است که در بورس منطقه‌اي همدان مبادله شد.

وی اضافه کرد: مجموع سهام مبادله شده در بورس همدان 13 درصد مربوط به خريد سهام و 87 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیربورس منطقه ای همدان اظهار داشت: اين تعداد سهام متعلق به 137 شركت است و در اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 79 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

صمدی یادآور شد: شاخص كل قيمت در هفته منتهي به تاريخ بیست و سوم بهمن ماه معادل 79 هزار و 137 واحد بود كه نسبت به هفته گذشته، سه هزار و 77 واحد کاهش يافت.