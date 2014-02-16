فرماندار جدید بندر انزلی معرفی شد/ بيکاري و معضلات اقتصادي بزرگترين مشکل گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گيلان شامگاه شنبه در نشست تقدير از فرماندار پيشين و معرفي فرماندار جديد انزلي با قدرداني از حضور گرم و پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن ماه امسال گفت: خوشحاليم که مردم برغم وجود مشکلات پاي انقلاب و دفاع از حريم ولايت مقتدرانه ايستاده اند.



محمد علی نجفي افزود: مردم ولي نعمت مسئولان هستند و هرآنچيزي كه داريم از مردم و رشادت ها و ايثارگري فرزندان اين ملت و شهدا و جانبازان است و بايد به آنان با تمام وجود خدمت کنيم.



وی اظهارداشت: اين حضور معنادار مسئولان را ملزم می‌کند تا به عنوان مسئول و خدمتگزار بيش از پيش در خدمت مردم باشيم زيرا آنان ولی نعمت مدیران هستند.



استاندار گیلان با اشاره به اينکه تغيير و تحولات در نظام اداري طبيعي است، گفت: تغيير مديران و اين تحولات براي خدمت رساني بيشتر به مردم است.



وی به شرايط انتصاب فرمانداران اشاره کرد و افزود: رويکرد امروز وزارت کشور رويکرد استفاده از نيروهاي داخلي اين مجموعه است و رويکرد استاندار هم از گذشته همينطور بوده است.



نجفي اظهارداشت: انتخاب فرماندارن از نيروهاي ستادي استانداري فرصت جديدي براي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد است چرا که اين افراد بيشتر با وظايف و عملکرد وزارت کشور آشنايي دارند.



وي اظهارداشت: بومي بودن در کنار توسعه محوري، مردمي بودن، داشتن مشي اعتدال و روحيه خدمت، در خط ولايت بودن از ملاک هاي اصلي انتخاب فرمانداران است.



استاندار گيلان با بيان اينکه بيکاري و معضلات اقتصادي بزرگترين مشکل استان است، گفت: اين وضعيت در بندر انزلي نيز مشاهده مي شود درحالي که توانمندي هاي بندري، مجاورت با دريا و منطقه آزاد، داشتن روابط با کشورهاي حاشيه خزر و اروپا، فرهنگ بالا و باسوادي مردم اين شهرستان وموقعيت هاي گردشگري هرکدام به تنهايي مي تواند مشکلات بيکاري اين منطقه را رفع کند.



وی با اذعان اينکه از ظرفيت هاي گردشگري انزلي بايد بخوبي استفاده شود، گفت: انزلي پتانسيل خوبي براي توسعه هتل داري دارد و بايد از اين صنعت براي توسعه اقتصادي استان بيشترين بهره را ببريم.



نجفی در ادامه از فرماندار جديد انزلي خواست با بهره مندي از توانمندي هاي اين شهرستان به ويژه گردشگري توسعه را سرعت دهد و از مشکلات بيکاري آن بکاهد.



وی احياي تالاب بندرانزلي را نيز بسيار مهم دانست و افزود: اين تالاب نه تنها متعلق به انزلي و گيلان است بلکه ميراثي کشوري و جهانيست و در تلاشيم با جذب اعتبارات بيشتر احياي اين تالاب را تحقق بخشيم.



استاندار گیلان همچنين به سابقه طولاني ورزش در بندر انزلي اشاره کرد و گفت: هرچه بيشتر به ورزش توجه شود در کاهش معضلات اجتماعي و افزايش نشاط و شادابي مردم موفق خواهيم بود.



وی با اشاره به خسارات برف گيلان اذعان داشت: دولت مصمم به جبران خسارات برف و سيل استان است.

نجفي همچنين از خدمات فرماندار سابق انزلي قدرداني کرد و یادآورشد: مردمي بودن، تلاش براي خدمت صادقانه به مردم از ويژگي هاي فرماندار جديد انزلي است و از وي ميخواهم اين ويژگي ها را براي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد تقويت کند.



نماينده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی نيز در این مراسم با اشاره به بحران برف گيلان گفت: از حضور موثر استاندار گيلان در رفع مشكلات شهرستان تشكر مي كنم.



حسن خسته بند افزود: رفع بيكاري، سرعت در اجراي پروژ ه هاي كنارگذر انزلي، پل دوم و كاخانه كشتي سازي از خواسته هاي مردم اين شهرستان است.



حجت الاسلام والمسلمين موسوي امام جمعه بندر انزلي هم با اشاره به مشكلات مردم اين شهرستان خواستار توجه جدي مسولان به رفع این مهم شد.

به گزارش مهر، در اين نشست فرماندار سابق بندرانزلي به ارائه گزارشي از عملكرد خود پرداخت و همچنين روحاني فر فرماندار جديد اين شهرستان نیز گفت: در چارچوب سياست هاي دولت تدبير واميد تمام تلاش خود را به كار مي بندم تا خدمتگزار خوبي براي مردم باشم .



به گزارش خبرنگار مهر، در پايان اين نشست با قدرداني از زحمات " سعادتمند داودي " فرماندار پيشين بندر انزلي " قاسم روحاني فر " به عنوان فرماندار جديد شهرستان معرفي شد.