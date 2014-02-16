توسعه شهرک های صنعتی اشتغال شهرستان بوئین زهرا را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین شنبه شب از بزرگترین مجتمع خدماتی و رفاهی استان قزوین بازدید کرد.

روح الله عباسپور در جریان این بازدید با اشاره به موقعیت استراتژیک شهرستان بوئین زهرا و شعاع ۱۲۰ کیلومتری با پایتخت کشور اظهار داشت: شهرستان بوئین زهرا در مسیر پایتخت به غرب و شمال غرب قرار گرفته و از طرفی شهرستان در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد و این امر نشان از اهمیت و جایگاه شهرستان در حوزه حمل و نقل و جابجایی مسافر، کالا و بار دارد.

وی یادآورشد: با توجه به ارتقاء محور های مواصلاتی اصلی شهرستان به آزاد راه و بزرگراه بار ترافیکی شهرستان افزیش داشته است.

این مسئول توسعه شتابان شهرک های صنعتی شهرستان در آراسنج، شال، دانسفهان و حكيميه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با توسعه شهرک های صنعتی حضور فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در شهرستان رشد چشمگیری پیدا کرده است.

عباسپور تصریح کرد: تعاملات خوب فرهنگی در بین مردم شهرستان بوئین زهرا و حضور پررنگ و گسترده مردم در اجتماعات یکی دیگر از ظرفیت های شهرستان بوئین زهرا است.

وی افزود: علی رغم چنین ظرفیت هایی، شهرستان بویین زهرا از داشتن یک مجتمع بزرگ و مجهز پذیرایی و استراحتگاهی محروم بود و همین امر مشکلاتی را برای مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی منطقه بوجود آورده بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با یادآوری اینکه دولت در اصل ۴۴ پیش بینی کرده که تصدی دولت در امور اجرایی کاهش پیدا کند عنوان کرد: همه ما موظف هستیم بستر و زمینه حضور و ظهور سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم سازیم تا سرمایه گذاران با انگیزه و اطمینان بیشتری در عرصه سرمایه گذاری حضور پیدا کنند.

وی رفع مشکل اشتغال را با حضور سرمایه گذاران امکانپذیر دانست و تاکید کرد: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی می تواند بخش زیادی از مشکلات از جمله اشتغال را رفع کند.

عباسپور، سیاست و راهبرد مدیران شهرستان را در حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: بنده با تمام توان و ظرفیت از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی در تمامی جغرافیای شهرستان حمایت و پشتیبانی خواهم کرد.