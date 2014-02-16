  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

اروپا و آمریکا

- "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان اعلام کرد که در دیدار با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، در خصوص تعیین چارچوبی برای مقابله با جاسوسی آمریکا رایزنی خواهد کرد.

- تلفات سیل در انگلیس به دو کشته رسید.

- نخستین مجموعه از لباس های جدید نظامیان آمریکایی که آنها را همانند مردان آهنی می کند در تابستان سال آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

- درگیری پلیس ونزوئلا با معترضین حاضر در کاراکاس همچنان ادامه دارد.

- در جرایان تظاهرات در مونته نگرو 9 پلیس زخمی شدند.

- معترضین اوکراینی از تصمیم خود برای برپائی تظاهراتی جدید در روز یکشنبه 27 بهمن ماه خبر دادند.

آسیا و اقیانوسیه

- در  بیست و پنجمین سالگرد خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، طالبان با صدور بیانیه ای از دولت افغانستان خواست تا با نیروهای آمریکایی همانند نیروهای اتحاد جماهیر شوروی برخورد کند.

- اعزام سه ناو چینی به اقیانوس آرام موجب نگرانی استرالیا شد.

- جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بعد از پایان سفر خود در چین عازم اندونزی شد.

خاورمیانه و آفریقا

- "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به دلیل عدم پیشرفت در مذاکرات صلح سوریه از مردم این کشور معذرت خواهی کرد.

کد مطلب 2236881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها