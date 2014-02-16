عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا و آمریکا

- "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان اعلام کرد که در دیدار با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، در خصوص تعیین چارچوبی برای مقابله با جاسوسی آمریکا رایزنی خواهد کرد.

- تلفات سیل در انگلیس به دو کشته رسید.

- نخستین مجموعه از لباس های جدید نظامیان آمریکایی که آنها را همانند مردان آهنی می کند در تابستان سال آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

- درگیری پلیس ونزوئلا با معترضین حاضر در کاراکاس همچنان ادامه دارد.

- در جرایان تظاهرات در مونته نگرو 9 پلیس زخمی شدند.

- معترضین اوکراینی از تصمیم خود برای برپائی تظاهراتی جدید در روز یکشنبه 27 بهمن ماه خبر دادند.

آسیا و اقیانوسیه

- در بیست و پنجمین سالگرد خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، طالبان با صدور بیانیه ای از دولت افغانستان خواست تا با نیروهای آمریکایی همانند نیروهای اتحاد جماهیر شوروی برخورد کند.

- اعزام سه ناو چینی به اقیانوس آرام موجب نگرانی استرالیا شد.

- جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بعد از پایان سفر خود در چین عازم اندونزی شد.

خاورمیانه و آفریقا

- "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به دلیل عدم پیشرفت در مذاکرات صلح سوریه از مردم این کشور معذرت خواهی کرد.