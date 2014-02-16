100 غرفه در نمایشگاه بهاره ملایر دایر می شود

داریوش صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جلسات هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه بهاره در شهرستان با اتحادیه های تولید کنندگان و همچنین مسئولان برگزاری نمایشگاه تشکیل شده است، افزود: در نمايشگاه بهاره امسال كالاهاي اساسي مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد

وی بیان کرد: کالاهای عرضه شده در نمایشگاه بهاره امسال شامل پوشاك، كيف و كفش، آجيل، خشكبار و موادشوينده و مایحتاج مردم خواهد بود.

صفاری با بیان اینکه نمایشگاه بهاره در ملایر شامل 100 غرفه است که سعی شده اولویت با تولید کنندگان و صنوف شهرستان باشد ازتخفیف 10 تا 15 درصدی کالاهای عرضه شده در نمایشگاه بهاره امسال خبر داد و گفت: در طول برگزاری نمایشگاه نیز کمیته کارشناسی در خصوص نرخ های نمایشگاه تشکیل می شود و کنترل و نظارت به صورت کامل صورت می گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، شهرداری، اماکن و نیروی انتظامی و همچنین اصناف و اتحادیه ها تشکیل خواهد شد.

صفاری در ادامه بیان داشت: محل نمایشگاه بهاره در سالن انبار غله واقع در خیابان بروجرد است که از تاریخ 15 تا 25 اسفند ماه برگزار و از ساعت10 صبح تا 20:30 دقيقه شب پذيراي شهروندان و بازديدكنندگان است.

وی گفت: : نمايشگاه فروش بهاره و عرضه كالاهاي اساسي در سال جاري با سال گذشته بسيار متفاوت است چرا كه در اين نمايشگاه به كيفيت و قيمت كالا توجه ويژه شده است.

رئیس اداره صنعت، معدنو تجارت ملایر در ادامه گفت: در خصوص میوه شب عید نیز تدابیر لازم انجام شده و احتمالا مانند سال گذشته سهمیه شهرستان ملایر 200 تن پرتقال و 100 تن سیب خواهد بود.

وی عنوان کرد: در صورت تقاضای بیشتر میوه شب عید به اندازه نیاز مردم عرضه خواهد شد که قیمت آن طبق قیمت مصوب دولتی اعلام می شود

وی در ادامه به نحوه توزیع سبد کالا در ملایر اشاره کرد و گفت: فروشگاه های عرضه سبد کالا در 13 مکان سبد کالایی 35 هزار خانوار مشمول در شهرستان ملایر را عرضه کردند و تا کنون 90 درصد خانواده های مشمول سبد کالایی خود را دریافت کرده اند.

صفاری افزود: در نحوه توزیع سبد کالا در شهرستان مشکلی وجود نداشته و افراد باقی مانده نیز می توانند با مراجعه به فروشگاه های اعلام شده نسبت به تحویل گرفتن سبد کالای خود اقدام کنند.