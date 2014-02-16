جذاب ترین دانشگاه و رشته برای هیأت علمی شدن/ 4 تذکر مهم به متقاضیان جذب

امین حکیم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فراخوان بهمن ماه 92 ضمن اعلام برخی تذکرات به داوطلبان به تازه ترین آمار اشاره کرد و گفت: فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه تا 30 بهمن ماه برای ثبت نام، ویرایش و انتخاب اولویت تمدید شد. در این فراخوان 285 دانشگاه و مرکز آموزش عالی شرکت و 7 هزار و 844 نیاز را بارگذاری کردند که از این تعداد، تا این لحظه 12 هزار و 339 اولویت توسط 5 هزار و 186 متقاضی بارگذاری شده که 7 هزار و 390 اولویت مربوط به دانشگاههای دولتی و 3 هزار و 774 اولویت مربوط به دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی و 875اولویت مربوط به دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی است.

وی با یادآوری اینکه هر متقاضی می تواند حداکثر 3 و حداقل 1 یک اولویت را انتخاب کند، ادامه داد: بر اساس اولویت های بارگذاری شده این داوطلبان، استان تهران با مجموع انتخاب 4 هزار و 688 اولویت دارای بیشتری متقاضی و استان ایلام با 24 اولویت انتخابی توسط داوطلبان، کمترین آمار را دارد. در این فراخوان 231 رشته تحصیلی توسط دانشگاهها بارگذاری شده که از این تعداد 203 رشته تحصیلی انتخاب شده است.

معاون مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، درباره کم و پر تقاضاترین رشته ها، اظهار داشت: رشته شیمی با مجموع 761 اولویت بیشترین بارگذاری توسط متقاضیان را به خود اختصاص داده و دانشگاه تهران با تعداد 1190 به عنوان نخستین اولویت از سوی داوطلبان انتخاب شده است. همچنین 14 رشته تحصیلی صرفاً دارای یک اولویت هستند.

حکیم به داوطلبان شرکت کننده در جذب هیأت علمی به برخی نکات اشاره و تاکید کرد: مقطع تحصیلی داوطلبان باید با نیاز دانشگاهها همخوانی داشته باشد و نوع تقاضاهایی که در این دوره پذیرفته می شوند پیمانی یا طرح سربازی است که شامل دانش آموختگان مشمول قبل از اعزام است و تقاضاهای بورس در اردیبهشت ماه پذیرفته خواهند شد.

وی درباره داوطلبانی که رمز عبورشان را فراموش کرده اند، خاطرنشان کرد: این داوطلبان می توانند تصویر کارت ملی و شماره تماس خود را از طریق ایمیل pasokh1@mjazb.ir ارسال کنند تا پس از 24 ساعت رمز عبور در اختیارشان قرار گیرد.

به گفته حکیم داوطلبان توجه داشته باشند در صورت عدم ثبت اولویت ها امکان معرفی به دانشگاه وجود ندارد و ثبت نام صرفا به عنوان تکمیل مراحل تقاضایشان محاسبه نمی شود. همچنین داوطلبان قبل از پرداخت الکترونیک، اعلام نیاز دانشگاهها را مطالعه کنند و اگر فردی دانشجوی دکتری باشد در مقطع پایین تر نمی تواند ثبت نام کند.