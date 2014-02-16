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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۰

سخنگوی وزارت خارجه:

واشنگتن به نگرانی مجامع جهانی از افول حقوق بشر در آمریکا توجه کند/ واکنش به استمرار تحریم ها

واشنگتن به نگرانی مجامع جهانی از افول حقوق بشر در آمریکا توجه کند/ واکنش به استمرار تحریم ها

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص استمرار تحريم هاي امريكا عليه ايران با توسل به بهانه هاي جديد و در آستانه دور جديد مذاكرات ايران و گروه 5+1 گفت: اصرار بر استفاده از ابزار تحریم علیه ملت ایران با بهانه جوئی های تازه و یا کهنه ، و با هدف تحمیل سیاست ها ، کاملا خلاف مسیر دیپلماتیک بوده و با اهداف مذاکرات بین المللی که نیازمند حسن نیت، احترام متقابل و اعتمادسازی است مغایرت تام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به  پرسشي     در خصوص استمرار تحريم هاي امريكا عليه ايران با توسل به بهانه هاي جديد و در آستانه دور جديد مذاكرات ايران و گروه 5+1   اظهار داشت:  اصرار بر استفاده از ابزار تحریم علیه ملت ایران با بهانه جوئی های تازه و یا کهنه ، و با هدف تحمیل سیاست ها ، کاملا  خلاف مسیر دیپلماتیک بوده و با اهداف مذاکرات بین المللی که نیازمند حسن نیت، احترام متقابل و اعتمادسازی است مغایرت تام دارد.

افخم با اشاره به استقبال كشورهاي مختلف جهان از گفتگوهای ژنو و انتظارافكارعمومي جهاني براي گامی رو به جلو درمذاکرات جامع  پیش رو در وین اظهار داشت : اقدام به تحریم اتباع و شرکت های ایرانی و یا تهدید غیر قانونی وهراس آفرینی علیه شرکت های بین المللی مشتاق به همکاری و سرمایه گذاری در ایران، غیر مسئولانه و فاقد وجاهت حقوقی و بین المللی است ,و خلاف اراده جامعه بین المللی برای حل و فصل عاجل این بحران ساختگی است.

سخنگوي وزارت امورخارجه اضافه کرد : اتهام حمايت از تروریسم در باره ایران که از بزرگترین قربانیان تروریسم است و در صف نخست مبارزه با تروریسم، افراط گرائی و خشونت طلبی قرار دارد، بهانه جوئی و درک ناقص از مقوله تروريسم ميباشد.

مرضيه افخم همچنين در جواب به سوالي درخصوص ادعاهاي مكرر مقامات امريكايي در مورد موضوعات  حقوق بشري در ايران و از جمله بيانيه جمعه گذشته وزارت امور خارجه امريكا  در خصوص دستگيري و بازداشت افراد در كشورمان از جمله مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهوري چهار سال قبل ضمن رد بيانيه وزارت خارجه امريكا گفت : اين بيانيه دخالت در امور داخلي ايران است و مغايربا تعهدات دولت امريكا ذيل بيانيه الجزاير مي باشد .

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد : مشروعيت آمریکا برای قضاوت در باره حقوق بشر در سطح جهان به دلايل متعددي زير سوال است حمايتهاي امريكا از اقدامات ضد حقوق بشري رژيم صهيونيستي عليه  فلسطينيان و حملات هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا عليه مردم بي دفاع افغانستان و همچنين حمایت آشکار واشنگتن از کشورهای ناقض حقوق بشر  و استفاده ابزاری از ارزش ها و مبانی اخلاقی  همه از موارد ي است كه امريكا بايد نسبت به آنها پاسخگو باشد و لازم است مقامات امریکا گزارشات رو به افزایش و نگرانی مراجع مستقل در باره افول شدید حقوق بشر در امریکا  را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 2236888

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