كره شمالي : آمريكا ما را وادار به ساخت بمب هسته اي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، خبرگزاري كيودوي ژاپن از پيونگ يانگ گزارش داد : پائك نام سون وزير امور خارجه كره شمالي تمرينات نظامي كره جنوبي و آمريكا را كه هفته گذشته آغاز شده است را علت تاخير در برگزاري دور بعدي مذاكرات شش جانبه عنوان كرد .



وي در پاسخ به سوالي درباره تاريخ برگزاري اين مذاكرات گفت : اگرهمه چيز خوب پيش رود اين مذاكرات پيش از پايان سپتامبر برگزار خواهد شد و احتمال برگزاري آن در اواسط سپتامبر نيز بعيد نيست .



پائك افزود : ازسرگيري اين مذاكرات بستگي به آمريكا دارد، آمريكا بايد تمام شرايطي كه ما را مجبور به ساخت تسليحات هسته اي كرد، از بين ببرد .



بنابراين گزارش ، يك مقام كره جنوبي كه خواست نامش فاش نشود در جمع خبرنگاران در سئول اظهارداشت : كره شمالي از شركت در مذاكرات شش جانبه كه قرار بود هفته جاري بر گزار شود، خودداري كرده است و ديگر كشورها نيز با تاخير برگزاري اين مذاكرات موافقت كرده اند .



وي افزود: كشورهاي شركت كننده در مذاكرات شش جانبه به اتفاق آراء به توافق رسيدند به دلايل داخلي و خارجي اين مذاكرات بايد به تعويق افتد.

از سويي، شينزو آبه جانشين مدير كل حزب ليبرال دموكرات ژاپن نيز امروز هشدار داد: اگر كره شمالي به مذاكرات شش جانبه باز نگردد با تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل روبرو خواهد شد .



وو داوي معاون و زير امور خارجه چين نيز در واكنش به تعويق بر گزاري مذاكرات شش جانبه نيز گفت : تعيين تاريخ برگزاري مذاكرات شش جانبه مهم نيست .



داوي كه در پيونگ يانگ بسر مي برد در گفتگويي با خبرگزاري شينهوا خاطر نشان كرد : تعيين تاريخ برگزاري اين مذاكرات مهم نيست بلكه نكته مهم اين است كه تمام طرف هاي شركت كننده موافق از سرگيري اين مذاكرات و ادامه تماس و مذاكره در چارچوب اين مذاكرات هستند .