بازیکن کارآمد حلقه مفقوده مس کرمان/ امیدی که هر هفته رنگ می بازد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نتایج ضعیف مس در این فصل از مسابقات، قهرمان نشدن در جام حذفی و بازی های نا امید کننده نارنجی پوشان، امید کرمانی ها برای بقا در لیگ برتر کم سو تر از قبل شده و تصور این که مس در پایان این فصل از مسابقات در لیگ بماند برای هواداران سخت است.

هوادارانی که این روزها از بازیکنان مس به خصوص بازیکنان غیر بومی تیم ناراضی هستند و معتقدند این بازیکنان به اندازه هزینه ایی که صورت گرفته تا آنها به کرمان بیایند برای تیم بازدهی نداشتند و تنها به فکر منافع خود هستند و سقوط تیم برایشان اهمیت ندارد.

روزگار نابسامان سکوی پرتاب فوتبالیست های کرمانی

بعد از حضور مس در لیگ برتر یکی از نکاتی که در سال های اخیر مشهود بوده این است که کرمان همواره سکوی پرتابی برای بازیکنانی بوده که خواهان مطرح شدن در فوتبال کشور و یا احیای نام خود بود ه اند، که به این مهم هم دست یافته اند. زیرا در کرمان حواشی نسبت به شهرهای دیگر کمتر بوده و حواشی موجود بیشتر حاشیه های استانی است که گریبانگیر بازیکنان و مربیان بومی است و بازیکنان غیر بومی از این حواشی در امان هستند.

اما این بازیکنان که مردم کرمان به آنها اعتماد کرده اند چقدر توانسته اند جواب اعتماد هواداران را بدهند و امانت دار خوبی باشند؟

مس نیاز به بازیکنان بومی باتعصب دارد

به کرات مشاهده شده بازیکنانی که به کرمان می آیند تنها به فکر منافع خود بوده و جایگاه تیم برایشان دغدغه محسوب نمی شود و حواشی ایجاد شده برای تیم، بیشتر حول این بازیکنان غیربومی می چرخد که در چند فصل گذشته شاهد این موضوع بوده ایم، از بهانه گرفتن برای ترک تیم تا ...

شاید بوجود آمدن این گونه حواشی و نداشتن تعصب است که مربی همچون لوکا بوناچیچ که سال ها در ایران مربیگری کرده است، اعتقاد دارد تیم هایی مانند مس باید هشتاد درصد بازیکنانشان بومی باشد.

مطمئنا بازیکنان بومی بهتر شرایط شهر و خواسته هواداران را درک می کنند و بر این موضوع اشراف دارند که اگر افتخاری با تیم بدست آورند علاوه بر اینکه خودشان سهیم بودند افتخاری برای شهر و استان شان رقم زده اند.

بعد از نمایش ضعیف مس در بازی های لیگ عده ایی از هواداران که از عملکرد برخی از بازیکنان به خصوص غیر بومی های تیم ناراضی بوده اند، حرکات و رفتار آنها را در خارج از میدان زیر نظر گرفته اند تا از سلامت زندگی آنها اطمینان پیدا کنند.

به هر حال حواشی در بین برخی از بازیکنان فوتبال را نمی توان رد کرد، همانگونه که محمود یاوری سرمربی وقت استیل آذین، در برنامه نود به گوشه ایی از این بی اخلاقی ها اشاره کرد.

از علل اینگونه ناهنجاری ها می توان به عدم کنترل در جذب بازیکن، پرداخت های بی حساب به بازیکن و فقدان نظارت بر بازیکنان اشاره کرد.

از این قبیل ناهنجاری و حواشی در فصل های گذشته در بین برخی از بازیکنان غیر بومی تیم مس مشاهده شده است، که در کرمان برای خود نامی دست و پا کردند و با مبالغ هنگفت به تیم های دیگر پیوستند.

خلاء فرهنگ حرفه ایی بین فوتبالیست ها

محمد تقی امیری خراسانی کارشناس و مربی فوتبال در گفتگو با مهر اظهار داشت: امروزه یکی از بحث های داغ فوتبال زندگی حرفه ایی بازیکنان است و متاسفانه یک سری حواشی از سوی برخی بازیکنان که تعداد آنها اندک است رخ می دهد.

وی ادامه داد: تصور این است که این نوع رفتار، بیشتر از سوی بازیکنان غیر بومی یک تیم اتفاق می افتد ولی متاسفانه علاوه بر بازیکنان غیر بومی در بین برخی بازیکنان بومی هم دیده می شود و این موضوع، مربوط به یک شهر یا دو شهر نیست، متاسفانه جامعه ما را در بر گرفته است.

وی ادامه داد: قصد نداریم فردی را متهم کنیم و همه را پاک می دانیم، مگر آنکه خلافش ثابت شود.

امیری خراسانی تصریح کرد: تنها، بحث حاشیه نیست، حتی اگر بازیکنی استراحت کمی داشته باشد به فوتبال و تیم خود ضربه می زند و سر منشا تمام این موارد عدم فرهنگ حرفه ایی بین بازیکنان، کادر فنی و باشگاه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر تاکید کرد: زمانی که باشگاه ها در تیم های پایه زندگی حرفه ایی را به بازیکن آموزش نمی دهند و زمانی که بازیکن به سبب یکسری روابط از دستمزد 50 میلیون به 500 میلیون می رسد مطمئن باشید آن بازیکن ظرفیت این افزایش حقوق را ندارد و در پی آن مسائلی پیش می آید که شاهد آن هستیم.

امیری خراسانی در ادامه با اشاره به این موضوع که رفتار و کردار خارج از زمین فوتبال به بازیکنان در باشگاه ها آموزش داده نمی شود، افزود: در باشگاه ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی کار می شود، از نظر روانی و ذهنی محدود کار می شود و متاسفانه در زمینه اجتماعی هیچ گاه کار نمی شود.

وی تاکید کرد: باید قبول کنیم که مساله اجتماعی یک بعد جداناپذیر از ورزش است.

تفکر نتیجه گرایی کنار گذاشته شود

عضو هیات مدیره کانون مربیان استان کرمان با انتقاد از مربیان و مدیران نتیجه گرا افزود: کادر فنی که می داند بازیکنش استراحت مناسبی نداشته است به چه دلیل از این بازیکن در ترکیب اصلی تیم استفاده می کند.

وی ادامه داد: این موضوع بر می گردد به این که مربیان نتیجه گرا هستند و در صورت عدم نتیجه گیری، با برکناری از سوی مدیران باشگاه مواجه می شوند و تمام این مسایل به ساختار ضعیف و عدم فرهنگ ورزشی در بین مدیران بر می گردد.

وی در خصوص اینکه چه باید کرد تا این معضل را برطرف کنیم گفت: ما باید تفکر نتیجه گرایی را کنار بگذاریم و به کیفیت بپردازیم و دراین صورت مطمئن باشید هم مدیر، هم مربی و هم خود بازیکن با خودش برخورد می کند و دیگر شاهد اینگونه ناهنجاری ها نیستیم.

امیری خراسانی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم بازیکنانی که در زمین کارهای ناشایستی انجام می دهند و با وجود اینکه جریمه و محروم می شوند ولی دوباره می بینیم که حرکتشان را تکرار می کنند، پس جریمه مانع این حرکات نمی شود و مشکل از پایه است که این بازیکنان با این نوع بی اخلاقی رشد کرده اند.

وی ادامه داد: باید تلاشمان را انجام بدهیم که نسل جدیدی را با رفتار حرفه ایی وارد فوتبال کنیم.

بازیکنان آکادمی باشگاه جذب مس کرمان شوند

امیری خراسانی با اشاره به اینکه با استفاده از واژه بومی و غیر بومی زیاد موافق نیستم، گفت: معتقدم باید درصد زیادی از بازیکنان تیم بزرگسال از بازیکنان پرورش یافته آکادمی آن باشگاه باشد، حال این بازیکنان بومی باشند یا غیر بومی و باید هفتاد درصد بازیکنان یک تیم از دست پرورده های آکادمی باشگاه باشند.

وی در این رابطه به حضور مسی در بارسلونا اشاره کرد و افزود: مسی برای بارسلونا یک بازیکن بومی نیست ولی در آکادمی این باشگاه پرورش یافته است.

امیری خراسانی در پاسخ به این سوال که بازیکنانی که در این فصل به مس اضافه شده اند به چه دلیل کارایی لازم را نداشتند، گفت: این فصل شاهد یکی از ضعیف ترین نمایش های مس در لیگ برتر بوده ایم که این نتایج علل مختلفی دارد ولی اگر بخواهیم به بازیکنان اشاره کنیم باید بگوییم بازیکنانی که به تیم اضافه شدند به خصوص در نیم فصل کمترین اثر مثبتی را بر روی تیم داشته اند و این موضوع را باید کادر فنی قبلی مس و مدیریت باشگاه جواب بدهد.

وی ادامه داد: یک سری از مربیان به بازیکنان جوان و با انگیزه اعتماد می کنند و یک سری دیگر از مربیان به نیرو های با تجربه، که کادر فنی مس برای نیم فصل، دومین گروه را انتخاب کرد و مدیریت باشگاه خواسته کادر فنی را اجرا کرد که شاهد آن هستیم این نیروها کارایی لازم را نداشتند و گاها حتی جزء لیست هجده نفره تیم هم نبودند.

وی در پایان گفت: امیدوارم مس در لیگ برتر بماند و فوتبال استان همچنان یک نماینده در سطح اول فوتبال کشور داشته باشد.

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گزارش: پرویز خواجه زاده

