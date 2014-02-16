به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و علیاکبر صفیپور، معاون کتابخانه ملی برگزار شد، آمادهسازی ۱۵۰ هزار جلد کتاب فارسی و لاتین به صورت ثبت کتابخانه ملی، شامل الصاق تگ مغناطیسی و الصاق لیبل ترتیبی، چیدمان منابع آمادهسازی شده در قفسههای مخزن کتابخانه ملی و تحویل کتب فارسی و لاتین فاقد ثبت به ادارهکل فراهمآوری در دستور کار قرار گرفت.
این مصوبات باید طی ۲۰ روز اجرایی و به مرحله بهره برداری برسد تا کاربران کتابخانه ملی بتوانند از منابع بیشتری در حیطه انتخاب خود، بهرهمند شوند.
چند ماه پیش رئیس کتابخانه ملی خبر ساماندهی این کتابها را رسانهای کرده بود اما تعداد آنها را ۲۰۰ هزار جلد عنوان کرده بود. طبق اعلام صلاحی، اینها کتابهایی است که تاکنون به صورت دپو در مخازن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری میشده و غیر از کتابهای خریداری شده از طرف این سازمان و یا اهدا شده و واسپاری شده به آن هستند.
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