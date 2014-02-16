ساخت قطعات یدکی برای بدن انسان/ تولید ریه در آزمایشگاه 

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر آزمایش ها حاکی از عملکرد موفق این ریه آزمایشگاهی باشد، می توان از آن برای درمان بیش از هزار و 600 بیمار آمریکایی که منتظر دریافت ریه پیوندی هستند استفاده کرد اما این ریه مصنوعی احتمالا تا چندین سال دیگر برای کاربردهای درمانی به بیمارستانها عرضه نخواهد شد.

جوان نیکلاس محقق دانشگاه تگزاس گفت: ساخت چنین بافت هایی پیش از این در فیلم های علمی تخیلی به وفور دیده شده و ما اکنون قصد داریم این تفکر را به علم واقعی بیاوریم.

تصویر A داربست کلاژن و الاستین ریه - تصویر B بافت ریه پس از رشد سلول ها

در این پژوهش، محققان بافت ریه را از 2 کودکی که جان خود را بر اثر تروما از دست داده بود گرفتند. پس از پاک سازی بافت آسیب دیده ، داربستی از کلاژن و الاستین را آن باقی ماند.

آنها سلول های لازم را از ریه دیگر گرفته و آنها را در این داربست قرار دادند. سپس داربست و سلولهای آن را در مایعی پر از مواد مغذی و پشتیبان رشد سلول غوطه ور کرده و منتظر ماندند.

این ریه ها مانند ریه های طبیعی رشد کردند اما بافت آن نرم تر، کم تراکم تر و صورتی تر بود.

احتمالا هنوز 12 سال تا آماده شدن این ریه های مصنوعی برای پیوند زمان باقی است.

نیکلاس اظهار داشت تا آن موقع من دیگر پیر و بازنشسته شده ام و دانشجویانم این تحقیقات را ادامه خواهند داد.