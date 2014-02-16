تاکسیرانان همدانی در مسابقات فوتسال رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود حضرتی شامگاه شنبه در جمع شرکت کنندگان این رقابتها اظهار داشت: این مسابقات با حضور ۱۶۰ نفر در قالب 16 تیم از تاکسیرانان در قالب چهارگروه 4 تیمی به میزبانی سازمان تاکسیران شهر همدان در سالن شهدای هفت تیر همدان برگزار شد و با برتری تیم گنجنامه به کار خود پایان داد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان گفت: در طول دهه فجر مسابقات فوتسال با شعار "جوانی، پویایی و سلامت" به منظور حفظ، نگهداری و آمادگی اعضاء برگزار شد.

محمود حضرتی گفت: این دوره مسابقات با حضور 16 تیم برگزار شد و با عناوین تیم گنجنامه به عنوان مقام اول، آژانس تاکسی تلفنی 1844 مقام دوم و اعتمادیه درمقام سوم و تیم آزادگان به عنوان تیم اخلاق به کار خود پایان داد.

حضرتي در خصوص نصب سامانه پرداخت هوشمند بر روي تاکسي‌ها در سطح شهر همدان نیز اظهار داشت: براي نصب سامانه پرداخت هوشمند بر روي تاکسي‌ها در حال عقد قرارداد با پيمانکار هستيم که به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.

وي با بيان اينکه براي خريد کارت‌هاي کيف پول شارژي با بانک شهر در حال طي مراحل قرارداد هستيم، ادامه داد: در حال حاضر بانک شهر تعداد 35 هزار کارت کيف پول شارژي را صادر کرده که شهروندان مي‌توانند با اعلام تاکسيراني آن را از بانک شهر تهيه کنند.

مدير عامل سازمان تاکسيراني همدان با اشاره به قيمت کارت کيف پول شارژي عنوان کرد: شارژ کارت کيف پول الکترونيکي بستگي به مبلغ شارژ شهروندان دارد و به صورت اختياري است.

وي عنوان کرد: سامانه پرداخت هوشمند در فاز يک در بخش اتوبوسراني و فاز 2 در تاکسيراني اين سامانه اجرا خواهد شد.

حضرتي با بیان اینکه اين طرح در ابتدا به صورت آزمايشي بر روي 10 درصد از تاکسي‌ها اجرا مي‌شود، گفت: براي اجراي اين طرح، در مرحله شناسايي مسير هستيم تا بتوانيم مسير را به صورت کامل کنترل کرده و مشکلات احتمالي آن را بسنجيم.

وي ابراز داشت: اين سامانه مشکلات زيادي از جمله نرخ مسافت‌هاي مختلف، کرايه تاکسي و پول خرد و ... را که همه از آن شکايت دارند حل خواهد کرد.