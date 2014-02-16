3500 واحد مسکن محرومان در کردستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قادری شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان اقامه نماز و خدمات بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كردستان اظهار داشت: خانه دار کردن افراد محروم و حمایت از خانواده های که به دلیل حوادث بی خانمان شده اند از اولویت های کاری این اداره کل است و خوشبختانه در همين راستا اقدامات و برنامه هاي بسيار خوبي در استان كردستان اجرايي شده است.

وی افزود: همچنین از چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر ستاخته شده در استان که جزء تعهدات بنیاد مسکن كردستان بود، تا کنون سه هزار و 200 واحد آن به اتمام رسیده و علاوه ر تحويل به افراد زمينه براي تسريع در ساخت ساير واحدهاي در دست احداث نيز فراهم شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي استان کردستان بیان کرد: خوشبختانه طی هشت سال اخیر عملیات مقاوم‌ سازی 42 هزار واحد مسكوني روستايي در استان كردستان آغاز شده است و تا کنون بیش از 37 هزار و 500 واحد آن به اتمام رسیده است.

طرح هادی در 95 درصد روستاهای كردستان اجرا شده است

قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ديگر فعاليت ها و اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كردستان یادآور شد: خوشبختانه تا کنون 450 طرح هادی در روستاهای کردستان اجرا شده است و اين روند همچنان نيز ادامه دارد.

وی با اشاره به این مطلب که در 95 درصد روستاهای استان طرح هادی اجرا شده است، ادامه داد: در حال حاضر این میزان 15 درصد بالاتر از میانگین کشوری است و انتظار مي رود كه با توجه به طرح هاي در دست اجرا همچنان شاهد رشد اين مهم باشيم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي استان کردستان گفت: همچنین از بین هزار و 703 روستای دارای سکنه کردستان بیش از هزار و 345 روستا بالای 20 خانوار بوده که از این تعداد برای ‌هزار و 210 روستا مطالعات طرح هادی انجام شده است.

قادری در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست اظهار داشت: صدور 75 هزار جلد سند مالکیت، اختصاص چهار هزار قطعه زمین برای ساخت منازل روستایی طی چند سال اخیر نیز از دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان کردستان بوده است.

وی افزود: همچنین با بهره‌ مندی از نیروهایی تلاشگر و فعال استان به یاری دیگر هموطنان آسیب پذیر کشورمان رفته ایم و در این راستا بیش از چهار هزار و 500 واحد مسکونی در مناطق زلزله ‌زده رودبار، قائنات، بم و آذربایجان ساخته شده است

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان در بخش پاياني سخنان خود در اين نشست بیان کرد: انتظار می رود با توجه به تلاش جهاد گران عرصه سازندگی و حمایت خانواده ها در آینده نزدیک شاهد حمایت های بیشتری از نیازمندان استان و کشورمان باشیم.