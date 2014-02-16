آغاز جدال مدعیان قهرمانی در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله تنها دو روز از بسته شدن کامل پرونده مرحله دورهای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، دیدارهای پلیآف این فصل از رقابتها آغاز خواهد شد. این مرحله از مسابقات با حضور هشت تیم برتر مرحله دورهای و از فردا در تهران، بندرامام و اصفهان آغاز میشود.
پتروشیمی بندرامام، مهرام تهران، دانشگاه آزاد، ذوب آهن اصفهان، ماهان اصفهان، صنایع پتروشیمی ماهشهر، هفت الماس قزوین و همیاری زنجان هشت تیمی هستند که در پایان مرحله دورهای به ترتیب ردههای اول تا هشتم را به خود اختصاص دادند و اینگونه جواز حضور در پلیآف تیمهای بالای جدول را به دست آوردند. جائیکه جدال اصلی تیمهای مدعی برای کسب عنوان قهرمانی برگزار خواهد شد.
برای نخستینبار دیدارهای این مرحله از مسابقات در دو گروه پیگیری خواهد شد. بر این اساس تیمهای اول، سوم، پنجم و هفتم جدول ردهبندی در پایان مرحله دورهای در گروه A و تیمهای دوم، چهارم، ششم و هشتم هم در گروه دیگر به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت میکنند تا چهار تیم برتر برای پلیآف دوم مشخص شوند.
گروهبندی تیمها در پلیآف اول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:
گروه A: پتروشیمی بندرامام، دانشگاه آزاد، ماهان اصفهان و هفت الماس قزوین
گروه B: مهرام تهران، ذوب آهن اصفهان، صنایع پتروشیمی ماهشهر و همیاری زنجان
هر یک از این تیمها که در پایان دیدارهای این مرحله بتوانند صاحب بیشترین امتیاز طی 6 دیدار خود شوند، یکی از چهار تیم برتر لیگ برای ادامه کورس قهرمانی خواهد شد. بنابراین اینکه پتروشیمی مرحله دورهای را بدون حتی یک باخت تمام کرد و به غیر از هفت الماس، دو حریف دیگرش در این مرحله پلیآف را با شکست مواجه کرد، اینکه مهرام 10 تیم را در هر دو نیم فصل اول و دوم لیگ شکست داد و همیاری زنجان یکی از آنها بود، اینکه ذوبآهن اصفهان با وجود عملکرد متزلزل در برخی هفتهها توانست صنایع پتروشیمی را در هر دو دیدار رفت و برگشت شکست دهد و جدال دانشگاه آزاد و ماهان هم در مرحله دورهای یکبار به سود تیم تهرانی و یکبار هم به سود تیم اصفهانی تمام شد، اهمیت خیلی زیادی ندارد.
آنچه مهم است پیروزی در مرحله نخست پلیآف است برای صعود به یک مرحله بالاتر؛ بنابراین هر هشت تیم حاضر در این مرحله امیدوارند با پیروزی در بیشتر دیدارهای خود بتوانند به این مهم برسند.
فردا و همزمان با آغاز دیدارهای پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، تیمهای استقلال زرین قشم، افرا خلیج فارس، شهرداری گرگان و نیروی زمینی که در پایان مرحله دورهای به ترتیب ردههای نهم تا دوازدهم را به خود اختصاص داده بودند نیز دیدارهایشان را برای مشخص کردن ردهبندی نهایی خود دنبال میکنند.
برنامه دیدارهای هفته نخست از مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و دیدارهای تعیین کننده ردههای نهم تا دوازدهم به این شرح است:
پلیآف تیمهای اول تا هشتم
گروه A
* پتروشیمی بندرامام - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)
* دانشگاه آزاد - ماهان اصفهان (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)
گروه B
* مهرام تهران - همیاری زنجان (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)
* ذوبآهن اصفهان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 15 - سالن ملت اصفهان)
ردهبندی نهایی تیمهای نهم تا دوازدهم
* استقلال زرین قشم - نیروی زمینی (سالن 16 - سالن تختی قشم)
* شهرداری گرگان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
