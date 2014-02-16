سرمایه گذاری در حوزه فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی شامگاه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: مراجعه مردم امروز به پایگاه های خبری، مجازی، نشریات الکترونیک و خبرگزاری ها بیش از نشریات مکتوب است.

وی همچنین اظهارداشت: سرعت انتقال یک رویداد نیز در حوزه نشریات مجازی 10 برابر سریعتر اتفاق می افتد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت حضور جوانان در فضای مجازی را فرصت بزرگی دانست و گفت: متولیان فرهنگی باید بتوانند با برنامه ریزی های مناسب در ارتقا مهارت های آنان همت بگمارند.

وی در ادامه به بحث تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: مهمترین کار دشمن در تهاجم فرهنگی گرفتن روحیه خود باوری و ایمان از یک ملتی است.

ثقتی اذعان داشت: تهاجمات فرهنگی با نظر بر اینکه اساس رفتار و اندیشه هر ملتی را هدف قرار داده خطرناکتر بوده زیرا ملتی که از نظر فرهنگی، جیره خوار ملتی دیگر باشد صد در صد از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی نیز جیره خوار همان ملت خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهمترین وظیفه تمامی آحاد مردم آشنایی با مظاهر تهاجم فرهنگی دشمن و حراست از فرهنگ خودی است.