اشکها و لبخندهای سیمرغ فیلم فجر/ فرش قرمز سینما برای مازندرانیها

به گزارش خبرنگار مهر، 20 فیلم سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به مدت 10 روز و در 50 نوبت در سینما سپهر ساری اکران شد و در این مدت بیش از سه هزار و 500 نفر برای دیدن فیلم به سینما مراجعه کردند.

تکراری بودن برخی سوژه های فیلم ها و گرانی قیمت بلیت سینما از جمله دلایلی است که سبب استقبال نه چندن مناسب مازندرانیها از فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر شده است.

خط ویژه، ملبورن، پنج ستاره، ردکاریت، متورپل، معراجی ها، چ، خوابزده ها، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو، تمشک و ... از جمله فیلمهایی بودند که در قالب جشنواره استانی جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری به نمایش درآمدند.

اکران فیلمهای این جشنواره از 17 بهمن آغاز شد و شنبه شب به کار خود پایان داد.

فیلمهای جشنواره امسال بهتر بود

زهرا زاهدی شهروند ساروی که برای تماشای فیلم معراجی ها به سینما سپهر ساری مراجعه کرده بود، به خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون سه فیلم تمشک، ملبورن و خط ویژه را دیدم، اظهار داشت: از بین این فیلم ها تمشک را پسندیم و خط ویژه نیز خوب بود ولی ملبورن کار جدیدی نداشت و سبکی تکراری داشت.

وی اظهار داشت: در مجموع فیلمهای جشنواره نسبت به دو سال قبل بهتر بود و کیفیت تصویری بهتری نیز داشت.

وی با بیان اینکه اگر برای ماشای فیلم های جشنواره بلیت بصورت رایگان در اختیار قرار می دادند، بهتر بود و استقبال مردم بیشتر می شد.

معراجی ها و چ در صدر

محمد اسدی دیگر شهروند ساروی که 10 فیلم از فیلمهای جشنواره را تماشا کرده بود نیز به خبرنگار مهر گفت: معراجی ها، چ و پنج ستاره از جمله فیلمهایی بود که توانست اقبال عمومی را جلب کند.

وی با بیان اینکه فیلم چ بید بیشتر به شخصیت شهید چمران می پرداخت، اظهارر داشت: وقتی می گویند چ مثل چمران پس باید حق مطلب را ادا کنند و نمی توان از نام یک شخصیت بزرگ استفاده کرد ولی حق آن اسم و رسم را ادا نکرد.

وی عنوان کرد: فیلم خط ویژه نیز از فیلمهایی سرگرم کننده ای بود که توانست رضایت مخاطب را جلب کند.

اسدی یادآورشد: در سانس های 4-6 و 6-8 استقبال مخاطب بیشتر بود و کثر جمعیت در این سانس ها برای تماش فیلم ها بیشتر بوده است.

بانوی دیگر ساروی که موفق به تماشای فیلمهای ملبورن، خط ویژه پنج ستاره و خوابزده ها شده بود، اظهار داشت: فیلم خوابزده ها چندان مورد پسند واقع نشد و در فیلم ملبورن نیز می توان رد پای اصغر فرهادی را دید و بیشتر فیلم جدایی نادر از سیمین را تداعی می کرد.

مهمان داریم هوشمندانه بود

سینا دلشادی رئیس حوزه هنری مازندران نیز درباره فیلم مهمان داریم از تولیدات حوزه هنری، حضور مردم را جهت بازدید از این فیلم متعهد به فال نیک گرفت و عنوان کرد : « میهمان داریم » فیلمی است که هوشمندانه ساخته شده و دغدغه های مقدسی دارد.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: این فیلم به تراز آثار فاخر هنری نزدیک است و در برگیرنده بسیاری از اولویت هاییست که مد نظر حوزه هنری است، و این قبیل تولیدات یادآور ارزشهایی است که ریشه در مکتب اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی دارد .



رئیس حوزه هنری مازندران گفت: این فیلم نشان می دهد که فاصله گرفتن از فرهنگ شهید و شهادت ، جامعه را دچار درد فراموشی و معنا باختگی می کند و برای سعادت فردی و اجتماعی راهی بجز تمسک به ساحت مقدس و والای آل الله علیهم السلام و نهادینه کردن فرهنگ مهدوی وجود ندارد.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد این قبیل تولیدات پر حجم تر و کیفی تر از گذشته در دستور تولید قرار بگیرد و با پاکیزگی در گفتار و کردار بتواند در جریان سازی هنر هفتم و ایجاد فصلی نو در ساحت هنر متعهد موثرتر از گذشته عمل نماید.

خط ویژه، پنج ستاره و متروپل قابل توجه بودند

سید ساسان میرطاهری طراح انیمیشن فیلم های ملک سلیمان، شهر موشهای 2 و تهران 1500 و نماینده جشنواره بین المللی فیلم فجر در ساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بین فیلمهای نمایش داده شده، خط ویژه پنج ستاره و متروپل قابل توجه بودند و روی دیگر فیلم ها نمی توان زیاد حساب کرد.

وی اظهار داشت: بقیه فیلمها همگی در یک فضا و لوکشین، توی یک پلان و حتی یک فریم ضبط شده بودند و تمرکز دوربین در آنها وجود داش و تغییر محیطی نداشتند.

وی اظهار داشت: اگر بخاطر هزینه اینگون فیلمها ساخته می شود، بهتر است که تولید نشود و باید سعی کنیم از لحاظ فیلمسازی پیشرفت کنیم.

میرطاهری افزود: فیلمهای چ، پنج ستاره، ملبورن و زندگی مشترک آقای محمودی و بانو از فیلمهایی بودند که پرمخاطب بودند و سانس های 8 تا 10 نیز شلوغ ترین سانس نمایش بود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره استانی بین المللی فیلم فجر در 30 استان نمایش داده شده است، گفت: قیمت بلیط در استانها مناسب بود ولی اگر رایگان باشد، استقبال بیشتر می شود.

استقبال 3500 نفر از فیلمهای فجر

محمد محمدی نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در جشنواره فیلم فجر در ساری نیز به خبرنگار مهر گفت: تا پایان روز جمعه در مجموع سه هزار و 500 نفر از فیلمهای این دوره از جشنواره دیدن کردند که پیش بینی می شود تا پایان روز آخر به حدود پنج هزار نفر برسد.

وی با اشاره به اکران 20 فیلم در 10 روز در ساری گفت: هر روز دو فیلم و در پنج سانس اکران شد و از نظر استقبال نیز به نسبت سال 90، میزان استقبال کم بوده است ولی کیفیت فیلمها امسال بهتر بوده است.

به گزارش مهر، استقبال ضعیف از جشنواره بین المللی فیلم فجر در ساری در حالیست که در راستای اجرای طرح اکران رایگان فیلم در سینما با عنوان طرح سلام سینما نیز 22 هزار مازندرانی به سینما رفتند.