نشست علمی «مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی(واتیکان)» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از سوی مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی و با همکاری اداره همکاریهای علمی پژوهشی برگزار می گردد، دکتر علی الشیخ به ارائه بحث پرداخته و دکتر سید حسین فخر زارع دبیری آن نشست را بر عهده خواهد داشت.



نشست علمی «مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی(واتیکان)» روز دوشنبه 28 بهمن ماه ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.

پروژه «چالشهای دیه زنان در فقه اسلامی» انجام می شود



حجت الاسلام والمسلمین نادری دبیر شورای پژوهش و کارشناس مسئول دفتر پژوهش از برگزاری شورای پژوهشی پروژه «چالشهای دیه زنان در فقه اسلامی» در پژوهشکده فقه خبر داد.

وی با اعلام خبر برگزاری شورای پژوهشی پروژه «چالشهای دیه زنان در فقه اسلامی» اظهار داشت: این پروژه توسط حجت الاسلام والمسلمین سیدموسی مدرس انجام شده است.



وی ادامه داد: این پروژه در واقع پایان نامه سطح چهار ایشان بوده که جهت چاپ به پژوهشکده ارائه شده بود و شورای پژوهشی آن جهت بررسی صلاحیت علمی انجام شد.



کارشناس مسئول دفتر پژوهش متذکر شد: حجت الاسلام و المسملین مهریزی نیز به عنوان ارزیاب بیرونی در این جلسه حضور داشتند.



پروژه «فلسفه علم سیاست براساس فلسفه اسلامی» انجام می شود



دکتر پزشکی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی از اجرای پروژه «فلسفه علم سیاست براساس فلسفه اسلامی» در این پژوهشکده خبر داد.

وی با اعلام خبر اجرای پروژه «فلسفه علم سیاست براساس فلسفه اسلامی» در پژوهشکده اندیشه سیاسی، اظهار داشت: این پروژه که توسط اینجانب و در گروه علوم سیاسی در حال انجام است، از اوایل 92 شروع شده و الان در ابتدای کار است.



وی در توضیح علل انجام این پروژه بیان کرد: در رشته علوم سیاسی معمولا دانشجویان در مقطع کارشناسی دو واحد روش شناسی و دو واحد نیز در مقطع ارشد و دو واحد در مقطع دکتری می خوانند.



وی ادامه داد: نوعا مبانی فلسفه دانش سیاست در این واحدها به دانشجویان یاد داده می شود، به همین دلیل دانشجو به طور ایده آل در دوره لیسانس با بنیانهای فلسفه دانش سیاست آشنا می شود و می داند که داده های این دانش طی چه مکانیزمی معتبر تلقی می شود. اما در مورد اینکه این معیارها براساس فلسفه اسلامی به چه صورتی است نه تنها هیچ دانشجویی بلکه بسیاری از اساتید نیز از آن آگاهی ندارند. در واقع معیارهای گفته شده همه براساس فلسفه غرب است.



دکتر پزشکی ادامه داد: در حالی که یک جریانی بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا شکل گرفت که مشهور شده به جریان علوم انسانی نوین که دنبال این هستند که ببینند براساس دیدگاه های کشورهای مستعمره که الان آزاد شده اند علوم انسانی چگونه نگریسته می شود.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه متذکر شد: این بحث اسلامی سازی علوم در واقع شاخه ای از این نهضت عام تر و نگاه جدید به علوم انسانی است که از سال 1970 به وسیله مسلمانان پیگیری شده. با وجود سابقه طولانی که بحث اسلامی سازی علوم دارد، بحث فلسفه علوم اجتماعی به طور عام و فلسفه علوم سیاسی به طور خاص از نگاه اسلامی نگریسته نشده است.



وی در پایان اظهار داشت: مسلمانان اهل سنت به خاطر اینکه آشنا نیستند با فلسفه اسلامی رنگ و بوی بحثهای روش شناسی آنها رنگ و بوی فقهی و کلامی دارد. در مورد ایران بعد از انقلاب هم توجه جدی به این مسئله نشده است و این خلأ احساس می شود که باعث شد پیشنهاد این پروژه به پژوهشکده اندیشه سیاسی داده شود.