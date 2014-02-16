مقتدی صدر از عرصه سیاسی کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه ای اعلام کرد که به طور کامل از عرصه سیاسی کناره گیری کرده است و تمامی دفاتر این جریان اعم از سیاسی، دینی و اجتماعی را بسته است.

وی در این بیانیه بر عدم دخالت در امور سیاسی تاکید و اعلام کرد که جریان صدر از این پس در داخل دولت و خارج آن و همچنین در پارلمان عراق سمتی ندارد.

در ادامه بیانیه گفته شده است که کناره گیری مقتدی صدر برای حفظ آبروی خاندان صدر و دور ماندن نام آنها از هر اتهام فسادی که تاکنون رخ داده یا در آینده با نام این دفاتر در داخل و خارج عراق رخ خواهد داد صورت گرفته است.

در این بیانیه اسامی که همچنان تحت مدیریت مستقیم مقتدی صدر فعالیت خواهند داشت ذکر شده است.

این موسسات عبارتند از: 1- مرقد سید شهید و زیر مجموعه های آن 2- صحن مرقد سید شهید 3- هیئت میراث سید شهید 4- شبکه ماهواره ای "الاضواء" 5- رادیو قرآن ناطق 6- رادیو العهد 7- نماز جمعه در مسجد کوفه و شهرک صدر 8- موسسه منتظر برای احیای میراث آل صدر 9- موسسه خدماتی 10 مجله الهدی 11- مدارس آکادمیک خیریه متعلق به مقتدی صدر در نجف، قم و بغداد 12- مدرسه دخترانه البتول 13 - مسجد فاطمه الزهرا در نجف اشرف 14- مرکز شهدای صدر در بغداد 15- مرکز علمی عراق در بغداد 16 - مراکز اطلاع رسانی ویژه این جریان 17- مسابقه گروه ناجی 18- مدرسه دینی امام صادق در نجف اشرف 19- ساخت داروخانه ای به نام آل صدر