فضای همدلی خوبی برای صعود راهیان کرمانشاه به لیگ برتر فوتبال ایجاد شده است

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در آستانه مسابقه تیم های راهیان کرمانشاه و یزد لوله، اظهار داشت: بازیکنان ما با تمرینات خوبی که طی هفته گذشته پشت سر گذاشتند کاملا برای انجام این مسابقه سخت و خارج از خانه آماده هستند و امیدوارم بتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تیم یزد لوله هم البته نسبت به دور رفت با جذب چند بازیکن جدید پیشرفت بسیار خوبی داشته است اما با این حال ما تنها برای پیروزی مقابل این تیم قرار خواهیم گرفت و اگر بازیکنان در زدن ضربات نهایی دقت بیشتری به خرج دهند می توانیم پیروزی این مسابقه باشیم.

کریمی افزود: با توجه به موقعیتی که در جدول داریم نمی توانیم به چیزی جز پیروزی فکر کنیم و بازیکنان نیز با درک شرایط حساس تیم و تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته اند تنها به دنبال کسب سه امیتاز این دیدار هستند.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: خوشبختانه فضای همدلی خوبی در استان برای موفقیت تنها نمانیده استان در لیگ ایجاد شده است که امیدواریم با ادام این حمایت ها در پایان فصل جشن صعود به لیگ برتر را برگزار کنیم.

کریمی ادامه داد: قرار شده که استاندار کرمانشاه در هفته جاری در تمرینات تیم راهیان حاضر و از نزدیک با مسئولین، کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کند که این می تواند روحیه بازیکنان ما را در این شرایط حساس افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه قرار است امروز در جلسه این شورا پاداش بسیار خوبی برای بازیکنان راهیان در صورت صعود این تیم به لیگ برتر مصوب شود که اعلام این خبر روحیه مضاعفی به بازیکنان بخشیده است.

برخی ها رسانه ملی را به رسانه میلی تبدیل کرده اند

مدیرعامل راهیان همچنین از صدا و سیمای کرمانشاه نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مسئولین رسانه ملی، آن را تبدیل به رسانه میلی کرده و نه تنها بازی های راهیان را بر خلاف بسیاری از استان های دیگر، به صورت مستقیم پخش نمی کنند بلکه حتی از پوش خبری مسابقات راهیان نیز طفره می روند.

کریمی در پایان ضمن آنکه خواستار پیگیری این موضوع توسط مسئولین استان شد.