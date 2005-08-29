اجراي طولاني ترين نقاشي جهان در ابتداي هزاره سوم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، فرهنگسراي نوجوان با هدف ايجاد نشاط هنري در بين نوجوانان تهراني و ارايه پيام ارزشمند جهاني با محتوي صلح، عدالت و برادري ارايه مي شود.

مسعود شريفي دبير طرح و رييس فرهنگسراي نوجوان گفت: هدف از اين طرح، اجراي يك اتفاق دوست داشتني و هنرمندانه براي ارايه يك پيام بزرگ جهاني با موضوع عدالت و صلح فراگير جهاني، براي فرياد رسي مظلومانه جهان كه توسط 3 هزار نوجوان پرنشاط ايراني صورت مي گيرد است و اين حركت موثر در ابتداي هزاره سوم مي باشد كه از سوي نوجوانان اين قشر دوست داشتني و ارزشمند ارايه خواهد شد، بدون شك خلق اثر 3 هزار متري با اين موضوع خود يك هدف ارزشمند مي باشد.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نوجوان ، شريفي، شيوه و معيار گزينش مخاطبان را اين گونه بيان كرد:

مرحله اول : جذب تمامي نوجوانان و علاقمند از طريق فراخوان و ثبت نام

مرحله دوم: دعوت از عزيزان براي گزينش و تعيين سطوح نقاشي

مرحله سوم: آموزش نيم روزه به 3 هزار نوجوان (در جهت نوع طرح، هدف، موضوع و شيوه)

مرحله چهارم: ارايه كارت حضور (پيام نوجواني، پيام روشنايي)

مرحله پنجم : اجرا با همراهي 300 ؟؟؟ كارشناس هنرهاي تجسمي و همراهي هنرمندان كشور و همراهي دانشجويان نقاش شهر تهران.

شايان ذكر است اين طرح با مشاركت دانشگاهها، موزه هنرهاي معاصر ، فرهنگسراها، انجمن نقاشان ايران 3 هزار نوجوان نقاش و پرنشاط در روز 29 شهريور ماه در سرتاسر بلوار كشاورز اجرا خواهد شد.