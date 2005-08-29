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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

به مناسبت نيمه شعبان صورت مي گيرد

اجراي طولاني ترين نقاشي جهان در ابتداي هزاره سوم

به همت مركز آفرينشهاي هنري نوجوانان وابسته به فرهنگسراي نوجوان، طولاني ترين نقاشي جهان، در نيمه شعبان با همكاري 3 هزار نوجوان اجرا خواهد شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"،  فرهنگسراي نوجوان با هدف ايجاد نشاط هنري در بين نوجوانان تهراني و ارايه پيام ارزشمند جهاني با محتوي صلح، عدالت و برادري ارايه مي شود.

مسعود شريفي دبير طرح و رييس فرهنگسراي نوجوان گفت:  هدف از اين طرح، اجراي يك اتفاق دوست داشتني و هنرمندانه براي ارايه يك پيام بزرگ جهاني با موضوع عدالت و صلح فراگير جهاني، براي فرياد رسي مظلومانه جهان كه توسط 3 هزار نوجوان پرنشاط ايراني صورت مي گيرد است و اين حركت موثر در ابتداي هزاره سوم مي باشد كه از سوي نوجوانان اين قشر دوست داشتني و ارزشمند ارايه خواهد شد، بدون شك خلق اثر 3 هزار متري با اين موضوع خود يك هدف ارزشمند مي باشد.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نوجوان ، شريفي، شيوه و معيار گزينش مخاطبان را اين گونه بيان كرد:
مرحله اول : جذب تمامي نوجوانان و علاقمند از طريق فراخوان و ثبت نام
مرحله دوم: دعوت از عزيزان براي گزينش و تعيين سطوح نقاشي
مرحله سوم: آموزش نيم روزه به 3 هزار نوجوان (در جهت نوع طرح، هدف، موضوع و شيوه)
مرحله چهارم: ارايه كارت حضور (پيام نوجواني، پيام روشنايي)
مرحله پنجم : اجرا با همراهي 300 ؟؟؟  كارشناس هنرهاي تجسمي و همراهي هنرمندان كشور و همراهي دانشجويان نقاش شهر تهران.

شايان ذكر است اين طرح با مشاركت دانشگاهها، موزه هنرهاي معاصر ، فرهنگسراها، انجمن نقاشان  ايران 3 هزار نوجوان نقاش و پرنشاط در روز 29 شهريور ماه در سرتاسر بلوار كشاورز اجرا خواهد شد.

 

کد مطلب 223698

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