به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب آقاخانی، نویسنده و کارگردان نمایش «شمعدانی‌ها» در توضیح این خبر گفت: بیمارانی که تحت تاثیر این عارضه هستند در طول حیات خود به خاطر این بیماری ژنتیک به تدریج توان تحرک عضلانی را از دست می‌دهند و متاسفانه برای کند کردن این روند و یا رفع موارد اورژانسی متحمل هزینه‌هایی گزاف می‌شوند.

وی ادامه داد: امید بر این است به این شیوه هموطنان و شهروندان محترم علاقه‌مند به هنر را متوجه بیماری کنیم که بسیار پرهزینه و صعب‌العلاج است و در عین ترویج نوع دوستی، نگاه این عزیزان را از انحصار بیماری سرطان خارج کرده و آن‌ها را متوجه هم‌وطنانی کنیم که یک تلخی دائم را در زندگی به دوش می‌کشند.

کارگردان نمایش «شمعدانی‌ها» تصریح کرد: همچنین امیدواریم علاقه‌مندان به شرکت در امور خیریه، روز جمعه 2 اسفند ماه و یکشنبه 4 اسفند ماه برای تماشای نمایش کمدی «شمعدانی‌ها» همراه شوند و باید اشاره کنم که بلیت نمایش در روزهای یاد شده با تخفیف ۲۵درصدی یه تماشاگران عرضه می‌شود و علاوه بر هنرمندان، نمایندگانی از انجمن «دیستروفی عضلانی» نیز در تالار حافظ حضور خواهند داشت.

آقاخانی در پایان بیان کرد: شاید بهترین بهانه برای شکل دادن به یک حرکت انسان دوستانه تماشای اثری نمایشی باشد تا پس از مشارکت در این جریان آرزو کنیم هرگز رنگ و عطر لبخند از زندگی هیچ ایرانی حذف نشود.

گروه تئا‌تر «پوشه» پیش از این نیز 50 درصد از عواید فروش دو روز نخست اجرای نمایش خود را به کودکان تحت حمایت بنیاد خیریه دهش‌پور تقدیم کرد.

به این منظور گروه در نظر دارد 50 درصد از درآمد فروش بلیت‌های سانس‌ دوم در ساعت 21:15 دقیقه روز جمعه 2 اسفندماه و سانس معمول نمایش در ساعت 19:30 روز یکشنبه ۴ اسفندماه را به اعضای انجمن بیماران «دیستروفی عضلانی» اختصاص دهد.