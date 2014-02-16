وجود آفات و امراض مختلف مراتع استان سمنان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی شامگاه شنبه در نشستی با مرتعداران استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر گام‌های مطلوبی در زمینه توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان برداشته شده است، خاطرنشان کرد: از این ظرفیت برای توسعه مراتع استان نیز استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از تسهیلات بخش کشاورزی استان برای اجرای طرح‌های مرتع‌داری استفاده می‌شود، افزود: طرح‌های اشتغالزایی این بخش به ستاد توسعه بخش کشاورزی استان ارائه شده است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان چرای بی‌رویه و زودرس دام را از دیگر مشکلات مراتع استان دانست و تصریح کرد: دام‌ها به صورت مستمر و طولانی در مراتع حضور دارند.

جلالی افزود: بسیاری از عوامل طبیعی و انسانی که در ایجاد این منابع دخالت دارند در صورت بی‌توجهی، ناآگاهی و اعمال مدیریت ضعیف در بهره‌برداری می‌تواند در راستای تخریب و نابودی منابع طبیعی عمل کند.

وی با یادآوری اینکه در استان سمنان هشت هزار و 781 خانوار بهره‌بردار از مراتع وجود دارد، خاطرنشان کرد: این خانوارها از هزار و 330 سامانه عرفی که مورد ممیزی مراتع قرار گرفته به طور مستقیم بهره‌برداری می‌‌کنند.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از مردم و بهره‌برداران خواست در حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی کمال دقت را به عمل آورند و در نگهداری از این سرمایه‌های ارزشمند بکوشند.

جلالی از ارائه 15 تا 10 طرح مرتع‌داری برای اخذ تسهیلات بخش کشاورزی خبر داد و افزود: به این طرح تسهیلات 20 تا 30 میلیون تومانی ارائه می‌شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش میزان بهره‌وری مراتع استفاده شود.