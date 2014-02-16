توسعه تجارت خارجی در استان زنجان مورد توجه جدی قرار گیرید

غلامحسین جمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حجم صادرات استان زنجان افزود: حجم تولید صادراتی استان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی زنجان حکایت از صادرات محور بودن فعالیتهای اقتصادی استان زنجان دارد .

وی ادامه داد: صادرات محوری تولید نیز فرصت بزرگی برای توسعه فعاایتهای اقتصادی می باشد و اعزام هیئت های تجاری و بازار یابی به کشورهای هدف و پذیرش هیئت های متناظر از کشورهای طرف تجاری از روش های مرسوم برای بهره برداری از این فرصت در راستای توسعه تبادل تجاری است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: هر چند روش های متداول در توسعه روابط تجاری اقتصادی همواره در کانون توجه خواهند بود ولی ضرورت دارد به افزایش بهره وری این روش ها نیز اندیشید.

جمیلی تاکید کرد: یکی از مهمترین ماموریت های هیئت های اعزامی به کشورهای هدف شناسایی بازار و معرفی کالاهای صادراتی استان به تجار و بازرگانان کشور هدف است.

وی در ادامه افزود: توفیق در تحقق این امر مهم گامی عملی در پیشبرد برقراری روابط تجاری ارزیابی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان یادآور شد: تداوم سفرهای تجاری فعالان اقتصادی می تواند این گام های عملی را به عقد قراردادهای تجاری و مالی به انجام تبادل تجاری منتهی نماید.

جمیلی افزود: به منظور افزایش بهره وری، هیئت های تجاری بازاریابی بخشی از ماموریت های هیئت های اعزامی و پذیرش می تواند از رهگذر حضور سفیران و رایزنان اقتصادی کشورهای هدف در استان به مورد اجرا در آمده و زمینه های لازم را برای پیشبرد تبادل تجاری فراهم کند.

وی تصریح کرد:اتاق بازرگانی استان زنجان با رویکرد توجه بیشتر به جذب سرمایه گذاران خارجی و استفاده از پتانسیلهای صادراتی استان، از تعامل تجاری با سفرا به عنوان رهیافت موثر در توسعه روابط اقتصادی به موازات اعزام و پذیرش هیئت های تجاری اقتصادی استقبال نموده و برای تداوم این مهم در سال آینده برنامه ریزی خواهد کرد.