به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی جام جهانی ایتالیا که از روز جمعه در شهر پادووا آغاز شده بود، بامداد امروز یکشنبه با تعیین قهرمان به کار خود در این بخش پایان داد. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی سه نماینده کشورمان در این مسابقات بودند که سه نفر آنها وارد جدول 64 نفره شدند اما دیدار خود در این مرحله را واگذار کرده و از دور مسابقات کنار رفتند با این حال در رده‌بندی نهایی شمشیربازان که پس از اتمام کامل بازی‌ها مشخص شد، صاحب جایگاه‌های قابل قبولی شدند.

بر این اساس علی پاکدامن موفق‌ترین نماینده ایران در مسابقات جام جهانی ایتالیا بود. این بازیکن که بدون باخت مرحله مقدماتی را به پایان رساند و به طور مستقمیم به مرحله 64 نفره صعود کرد، در این مرحله مقابل "ریچارد هوبرز" آلمانی با نتیجه 15 بر 11 شکست خورد و در رده‌بندی نهایی صاحب جایگاه 38 شد.

مجتبی عابدینی هم که با غلبه بر حریفانی از ترکیه، سنگاپور، عراق، مجارستان و اتریش به مرحله 64 نفره صعود کرده بود، در این مرحله مقابل بازیکن مجارستانی به نام "آرون زیلاگی" 15 بر 12 شکست خورد و با کسب جایگاه 62 به کار خود پایان داد.

محمد رهبری هم دیگر نماینده ایران در مسابقات شمشیربازی جام جهانی ایتالیا بود که با از پیش رو برداشتن ورزشکارانی از مکزیک، مجارستان، ژاپن، انگلستان و رسیه تا جدول 64 نفره پیش رفت اما در این مرحله با نتیجه 15 بر 6 مغلوب "بندیکت واگنر" از آلمان شد و از دور مسابقات کنار رفت. رهبری در رده‌بندی کلی مسابقات در رده 59 قرار گرفت.

محمد فتوحی تنها شمشیرباز اعزامی ایران به مسابقات جام جهانی ایتالیا بود که از صعود به جدول 64 نفره بازماند. فتوحی که آخرین دیدار خود را به "مونتانو"، آلمانی که قهرمانی المپیک را هم در کارنامه دارد، واگذار کرده بود در رده‌بندی نهایی صاحب جایگاه 87 شد.

در پایان مسابقات شمشیربازی جام جهانی ایتالیا در بخش انفرادی، آرون زیلاگی"، از مجارستان، یعنی همان بازیکنی که درجدول 64 نفره عابدینی را شکست داد صاحب عنوان قهرمانی شد.

شمشیربازان اسلحه سابر اعزامی ایران به مسابقات جام جهانی ایتالیا در حالی به کار خود در بخش انفرادی این رقابت‌ها پایان دادند که موفق شدند در میان 191 بازیکن شرکت کننده از 40 کشور جایگاه‌های قابل قبولی را به خود اختصاص دهند. ایران حتی سومین کشوری بود که دارای بیشترین نماینده در جدول 64 نفره مسابقات شمشیربازی گرندپری ایتالیا بود. در این مرحله کشور میزبان 12 و ژاپن 4 نماینده داشتند ضمن اینکه چینی‌ها هم دارای 2 نماینده در این مرحله از مسابقات بودند.



