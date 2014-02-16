بخشی از طرح جامع بازنگری شهر نورآباد به تصویب شورای برنامه ریزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان صبح یکشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به روند تصویب طرح جامع بازنگری شهر نورآباد اظهار داشت: در این جلسه از شورای برنامه ریزی بخشی از این طرح به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در این راستا بخش مربوط به فاز چهار منطقه تعاونی فرهنگیان طرح جامع شهر نورآباد به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده است عنوان کرد: همچنین بخش مربوط به منطقه نیروی انتظامی شهر نورآباد نیز در قالب طرح جامع بازنگری به تصویب رسید.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه تصویب این بخش از طرح جامع شهر نورآباد به منزله تصویب کل طرح نیست عنوان کرد: این طرح باز هم باید در کارگروه های زیر مجموعه شورای برنامه ریزی استان مطرح شده و نقاط ضعفی که دارد از سوی مدیران و همچنین مشاور طرح مورد بررسی و رفع قرار گیرد.

بازوند با تاکید بر تعیین تکلیف منطقه تعاونی فرهنگیان شهر نورآباد برای تصویب طرح جامع بازنگری این شهر بیان داشت: هر چه زودتر باید زمین های این منطقه از سوی متولیان تفکیک و تعیین تکلیف شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف فاز سوم منطقه تعاونی فرهنگیان بیان داشت: این فاز نیز باید در کارگروه زیر مجموعه شورای برنامه ریزی با حضور مشاور و همچنین مدیران عضو کارگروه تصویب و سپس به شورای برنامه ریزی استان برای تصویب نهایی ارائه شود.

