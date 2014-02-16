به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طبق اعلام سرپرست روزنامه خورشید قرار بود تا پایان بهمن تکلیف این جریده و اینکه قرار است به صورت چاپی منتشر شود یا دیجیتالی، مشخص شود، امروز به اعضای تحریریه این روزنامه اعلام شد که «خورشید» تعطیل شده است.

تعدادی از اعضای تحریریه این روزنامه در تماس با خبرنگار مهر، گفتند که شب گذشته در جلسه‌ مدیران ارشد این روزنامه، تصمیم به تعطیلی آن گرفته شده و امروز هم این موضوع رسماً به آنها (تحریریه روزنامه) اعلام شده است.

آنها همچنین گفته اند که مسئولان اداری روزنامه به نیروهای روزنامه اعلام کرده اند فردا (دوشنبه) برای دریافت برگه‌های تسویه حساب خود مراجعه کنند.

در همین حال خبرنگار مهر تلاش کرد موضوع را از مدیرعامل آتیه (ناشر این روزنامه)، سرپرست روزنامه خورشید و مدیر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی جویا شود که کسب نظر این مسئولان در این باره نتیجه نداد.

بر اساس این گزارش، در عین حال مقرر شده که این موضوع طی ساعات آتی از طریق سازمان تامین اجتماعی اعلام شود.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که اواخر مهرماه امسال روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار روزنامه خورشید به مدت حداکثر یک‌ماه [تا پایان آبان] و به منظور بازنگری در اهداف انتشار، خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های محتوایی و بهینه‌سازی ساختار اجرایی روزنامه متوقف می‌شود.

اما اوایل آبان آنچه منتشر شد، نسخه دیجیتالی روزنامه خورشید بود و سرپرست روزنامه خورشید این رویه را مرحله آزمایشی انتشار نسخه چاپی روزنامه اعلام و ابراز امیدواری کرد تا دهه آخر آبان نسخه چاپی خورشید هم روی دکه برود.

او روز گذشته هم به خبرنگار مهر گفته بود که با توجه به اینکه پایان بهمن به عنوان فرصت نهایی برای تعیین تکلیف روزنامه است،سازمان تامین اجتماعی تصمیم نهایی را تا آخر هفته اتخاذ خواهد کرد.