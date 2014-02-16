مصوبات جديد شوراي گسترش آموزش عالي اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين شورا با ايجاد دانشكده مهندسي كامپيوتر در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و دانشكده برق در دانشگاه بناب موافقت اصولي و با ارتقاء دانشگاه پيام نور واحد يزد به دانشگاه پيام نور مركز يزد و دانشگاه پيام نور واحد كرج به دانشگاه پيام نور مركز كرج موافقت قطعي كرد.

همچنين شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد رشته هاي تحصيلي مقطع دكتري شيمي گرايش شيمي فيزيك در پيام نور مركز اصفهان، علوم قرآن و حديث در پيام نور مركز آران و بيدگل، زبان و ادبيات فارسي در پيام نور مركز تهران جنوب، شيمي ـ شيمي تجزيه در پيام نور مركز كرمان و شيمي ـ شيمي آلي در پيام نور مركز زنجان هركدام با ظرفيت4نفر موافقت كرد.