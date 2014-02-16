  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

مصوبات جديد شوراي گسترش آموزش عالي اعلام شد

مصوبات جديد شوراي گسترش آموزش عالي اعلام شد

مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم در خصوص ايجاد 2 دانشكده جديد، ارتقاي 2 واحد دانشگاه پيام نور و ايجاد 5 رشته دكتري در دانشگاه پيام نور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين شورا با ايجاد دانشكده مهندسي كامپيوتر در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  و دانشكده برق در دانشگاه بناب موافقت اصولي و با ارتقاء دانشگاه پيام نور واحد يزد به دانشگاه پيام نور مركز يزد و دانشگاه پيام نور واحد كرج به دانشگاه پيام نور مركز كرج موافقت قطعي كرد.

همچنين شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد رشته هاي تحصيلي مقطع دكتري  شيمي گرايش شيمي فيزيك در پيام نور مركز اصفهان، علوم قرآن و حديث در پيام نور مركز آران و بيدگل، زبان و ادبيات فارسي در پيام نور مركز تهران جنوب، شيمي ـ شيمي تجزيه در پيام نور مركز كرمان و شيمي ـ شيمي آلي در پيام نور مركز زنجان هركدام با ظرفيت4نفر موافقت كرد.

کد مطلب 2237035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها