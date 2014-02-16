برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم فجر اصفهان با اجرای بهمن هاشمی

علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز از ساعت 18:30 دقیقه آیین اختتامیه پنجمین جشنواره فجر اصفهان در محل سینما سپاهان با حضور هنرمندان، داوران و علاقه مندان به هنر سینما برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه رضا داد دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر نیز در آین اختتامیه در اصفهان حضور خواهد داشت، گفت: در این مراسم از بهترین فیلم از نگاه داوران و مردم، بهترین بازیگر، فیلمنامه و کارگردان تقدیر و جوایزی به آنها اهداء خواهد شد.

معاون هنری سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان بیان داشت: آرش رنجبر، امیر هوشنگ جمشیدیان، سید مهدی مدنیان، غلامرضا آب آب و سید محمد طباطبایی داوری 20 فیلم اکران شده در جشنواره فجر امسال اصفهان را برعهده داشتند.

وی اضافه کرد: عصر امروز همچنین آیین اختتامیه جشنواره استانی شعر فجر با تقدیر از 12 نفر از برگزیدگان در نگارستان امام خمینی (ره) به کار خود پایان می دهد.

به گزارش مهر، پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از 17 تا 26 بهمن ماه با اکران 20 فیلم و هر کدام در سه سانس در سینما سپاهان اصفهان برگزار شد.