ثبت نام دوره جدید سفیران هدایت در قشم آغاز شد

حجت الاسلام رضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ثبت نام سفیران هدایت گفت: سفیران هدایت طرح جدید آموزشی حوزه علمیه است که فراگیران طی مدت پنج سال دوره سطح دو (معادل کارشناسی) را می گذرانند.

وی افزود: مراحل پذیرش دوره مذکور شامل شرکت در آزمون کتبی ، انجام مصاحبه و گذراندن یک ماه آموزش آزمایشی است و پس از آن داوطلبان به صورت رسمی به افتخار طلبگی نائل می شوند.

حجت الاسلام جوکار اظهار داشت: زمان ثبت نام تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد و آزمون کتبی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) قشم بیان کرد: طلاب سفیران هدایت می توانند پس از گذراندن ۱۳۱ واحد درسی به لباس روحانیت ملبس شوند و پس از پایان رساندن دوره به مدت پنج سال بر اساس تعهد اخذ شده می بایست به کار تبلیغ مشغول شوند.

وی شرایط داوطلبان را برخورداری از صلاحیت های اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی , اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، تابعیت جمهوری اسلامی، برخورداری از سلامت جسمی و روحی، نداشتن منع قانونی نظام وظیفه و داشتن حداقل مدرک دیپلم جهت ثبت نام در طرح سفیران هدایت عنوان کرد.

حجت الاسلام جوکار دیگر مزایای فراگیران دوره سفیران هدایت را امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و اعطای شهریه و امکان اشتغال در ادارات، مدارس و دانشگاه ها، معافیت تحصیلی و استفاده از واحدهای مسکونی برای طلاب متاهل بیان کرد و ادامه داد: شرکت در کلاس های فوق برنامه با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه، مباحثه و همچنین انجام کارهای تبلیغی در کنار تحصیل را از جمله ویژگی های طلاب این حوزه است.

در حال حاضر ۵۵ طلبه و ۱۶ استاد در حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) قشم مشغول به فعالیت می باشند و تا کنون ۲۱ نفر از طلاب این حوزه به لباس روحانیت ملبس شده اند.