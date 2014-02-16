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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

ثبت نام دوره جدید سفیران هدایت در قشم آغاز شد

ثبت نام دوره جدید سفیران هدایت در قشم آغاز شد

قشم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع)‌از ثبت نام دوره جدید سفیران هدایت این حوزه خبر داد.

حجت الاسلام رضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ثبت نام سفیران هدایت گفت: سفیران هدایت طرح جدید آموزشی حوزه علمیه است که فراگیران طی مدت پنج سال دوره سطح دو (معادل کارشناسی) را می گذرانند.

وی افزود: مراحل پذیرش دوره مذکور شامل شرکت در آزمون کتبی ، انجام مصاحبه و گذراندن یک ماه آموزش آزمایشی است و پس از آن داوطلبان به صورت رسمی به افتخار طلبگی نائل می شوند.

حجت الاسلام جوکار اظهار داشت: زمان ثبت نام تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد و آزمون کتبی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) قشم بیان کرد: طلاب سفیران هدایت می توانند پس از گذراندن ۱۳۱ واحد درسی به لباس روحانیت ملبس شوند و پس از پایان رساندن دوره به مدت پنج سال بر اساس تعهد اخذ شده می بایست به کار تبلیغ مشغول شوند.

وی شرایط داوطلبان را برخورداری از صلاحیت های اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی , اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، تابعیت جمهوری اسلامی، برخورداری از سلامت جسمی و روحی، نداشتن منع قانونی نظام وظیفه و داشتن حداقل مدرک دیپلم جهت ثبت نام در طرح سفیران هدایت  عنوان کرد.

حجت الاسلام جوکار دیگر مزایای فراگیران دوره سفیران هدایت را امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و اعطای شهریه و امکان اشتغال در ادارات، مدارس و دانشگاه ها، معافیت تحصیلی و استفاده از واحدهای مسکونی برای طلاب متاهل بیان کرد و ادامه داد: شرکت در کلاس های فوق برنامه با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه، مباحثه و همچنین انجام کارهای تبلیغی در کنار تحصیل را از جمله ویژگی های طلاب این حوزه است.

در حال حاضر ۵۵ طلبه و ۱۶ استاد  در حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) قشم  مشغول به فعالیت می باشند و تا کنون ۲۱ نفر از طلاب این حوزه به لباس روحانیت ملبس شده اند.

 

 

کد مطلب 2237039

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