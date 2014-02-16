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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

کرمی:

3 میلیون راس دام در زنجان واکسیناسیون شده است

3 میلیون راس دام در زنجان واکسیناسیون شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در ده ماهه سالجاری 3 میلیون و 591 هزار راس دام در استان زنجان علیه بیمارهای دامی واکسیانسیون شده اند .

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یشگیری از مبتلا شدن دام در استان اکیپ های واکسیناسیون در روستاها و دامداری ها اقدام به واکسینه کردن دام ها کرده اند.

وی اظهار داشت: بیماری های هاری، تب برفکی، بروسلوز، آبله، گنديدگى سم، شاربن و آنتروتوکسيمى ، PTR مهمترین بیماری های گوسفند و دام هستند.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: نزدیک به 7 هزار و 892 مورد خون گیری از گاو ها انجام شده است.

کرمی تاکید کرد: در ده ماهه سالجاری 17 هزار و 462 مورد تست سل از از گاو و گوساله های استان انجام شده است .

وی در ادامه افزود: در این زمینه در ده ماهه سالجاری 320  مورد تست  مشمشه از واحدهای پرورش اسب و اسب داری ها انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان یادآور شد: در همین زمینه در سطح استان برای پیشگیری از بیماری های انگلی دام و به ویژه کنترل تب کنگو در استان 196 هزار و 659 دام در بحث مبارزه با انگل های خارجی و کنترل بیماری های کرم کنگو  مورد تست قرار گرفته اند .

وی برای پیشگیری از بیماری های تب برفکی به دامداران صنعتی و سنتی در روستاها توصیه کرد ، با توجه  به اینکه بیماری های تب برفکی در حال حاضر یک مقدار احتمال آلودگی در استانهای دیگر وجود دارد دامداران دقت کنند دام جدیدی به دام خود اضافه نکنند و از خرید دام از میادین دام که امکان آلودگی دارند خودداری کنند و همچنین دام و لوازم که مربوط به دام است را ضد عفونی کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر تا کنون خوشبختانه علائم این بیماری در دام های استان مشاهده نشده است.

 

کد مطلب 2237044

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