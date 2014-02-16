به گزارش خبرنگار مهر، هيات عالي واگذاري در جلسه روز گذشته خود با حضور وزير اقتصاد، پيشنهاداتي درباره نحوه واگذاري سهام ترجيحي جذب نشده بنگاه ها و همچنين ايجاد مشوق هايي براي افزايش انگيزه بخش خصوصي واقعي مطرح كرد.
در اين نشست ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي و ساير اعضاء هيات عالي واگذاري حضور داشتند.
واگذاري سهام ترجيحي جذب نشده براي برخي از كارگران و كارمندان پالايشگاه ها و همچنين در نظر گرفتن برخي مزايا به نفع شركتهاي خصوصي واقعي براي تشويق و افزايش انگيزه اين دسته از بنگاهها براي حضور در مزايده ها مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما