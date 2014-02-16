  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

نحوه واگذاري‌ها تغییر کرد/ عرضه سهام ترجيحي به كارگران و كارمندان پالايشگاه‌ها

نحوه واگذاري‌ها تغییر کرد/ عرضه سهام ترجيحي به كارگران و كارمندان پالايشگاه‌ها

هيئت عالي واگذاري در آخرین جلسه خود با حضور وزیر اقتصاد، در مورد نحوه واگذاري سهام ترجيحي جذب نشده بنگاه ها و همچنين ايجاد مشوق هايي براي افزايش انگيزه بخش خصوصي واقعي تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هيات عالي واگذاري در جلسه روز گذشته خود با حضور وزير اقتصاد، پيشنهاداتي درباره نحوه واگذاري سهام ترجيحي جذب نشده بنگاه ها و همچنين ايجاد مشوق هايي براي افزايش انگيزه بخش خصوصي واقعي مطرح كرد.

در اين نشست ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي و ساير اعضاء هيات عالي واگذاري حضور داشتند. 

واگذاري سهام ترجيحي جذب نشده براي برخي از كارگران و كارمندان پالايشگاه ها و همچنين در نظر گرفتن برخي مزايا به نفع شركتهاي خصوصي واقعي براي تشويق و افزايش انگيزه اين دسته از بنگاهها براي حضور در مزايده ها مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 2237052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها