بهره مندی 80درصد گروه هدف از سبد کالای دولت در شهرستان سمیرم

اردشیر نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین مرحله اولین دوره طرح توزیع سبد کالای دولت سیزدهم بهمن ماه 92 شروع شد و تا پایان سال هم ادامه دارد.

وی افزود: این طرح دولتی در شهرستان سمیرم در سه روز ابتدائی فقط فروشگاه فرهنگیان و فروشگاه واحد صنفی سمیرم اجرا شد ولی به جهت ازدحام جمعیت واحدهای توزیع کالا به یازده واحد توزیعی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه تا کنون هشت هزار و 230 سبد کالا جذب شهرستان سمیرم شده، از بهره مندی 80 درصد گروه هدف از سبد کالا سخن گفت و اذعان داشت: سبد کالا در مرحله اول در فروشگاههای فرهنگیان ، فروشگاه واحد صنفی ، فرشگاه تعاونی بهرام ، فروشگاه تعاون روستائی ، و هفت نقطه دیگر شهرستان شامل چهارراه ، سیور ، بیده ، کمه ، حنا ،ونک و مهرگرد (فتح آباد ) توزیع شد.

نوابی بیان داشت: اقلام عرضه شده در سبد کالای دولت چهار کیلوگرم مرغ منجمد، سی عدد تخم مرغ شانه ای، دو قالب پنیر چهارصد گرمی، دو بطری روغن 810 گرمی و یک کیسه برنج هندی دانه بلند می باشد که ارزش تقریبی این سبد صد هزار توان است.

وی تاکید کرد: گروه هدف طرح توزیع سبد کالا کارکندان دولت ، بازنشستگان لشگری و کشوری ، کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی ، مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره ، طلاب و دانشجویان هستند.

این مسئول از اجرای مرحله دوم طرح توزیع سبد کالای دولت در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: برای اجرای مرحله دوم این طرح در شهرستان سیمرم بیست واحد صنفی در بیست نقطه شهرستان معرفی شده اند تا برای آملادگی در توزیع سبد کالا که به طور مستمر توسط بازرسین نظارت خواهند شد در موضوع جذب کالا پایش کالا و توزیع کالا خدمت کنند.

وی اضافه کرد: در برگزاری این طرح تنظیم بازار و ممانعت از تورم و توجه به قشر آسیب پذیر جامعه هدف محوری قلمداد می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح کاهش تورم ، افزایش تولیدات داخلی ، اشتغالزائی و فعال شدن کارخانجات تولیدی محقق شود.

این مسئول فقدان بستر سازی موضوع ، عدم مشخص شدن عاملهای توزیع و اجناس و حجوم غیر منتظره مردمی را از جمله معایب اولین دوره طرح سبد کالا برشمرد و خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح کالا را دولت از واحد های صنفی و انجمن های صنفی خریداری می کند و به صورت آزاد در اختیار مباشرین توزیع قرار می دهد.

وی اذعان داشت: نظارت بر اجرای طرح مذکور از جمله وظایف اداره صنعت معدن و تجارت و شناسائی افرار هدف بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.