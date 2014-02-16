مسابقات اسكواش بانوان در همدان برگزار شد

فاطمه سادات شبيري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر یک دوره مسابقات اسکواش بین بانوان اسکواش باز همدانی برگزار شد كه در اين دوره از مسابقات بانوان به رقابت با يكديگر پرداختند.

رئيس هيئت اسكواش استان همدان بيان داشت: اين دوره از رقابت هاي اسكواش بانوان با حضور 10 ورزشکار برتر رشته اسکواش استان همدان در سالن حجاب بانوان برگزار شد كه حريفان با يكديگر به مسابقه پرداختند و در نهايت توانستند مقام هاي اول تا سوم اين دوره از مسابقات را مشخص كنند.

وي عنوان داشت: در پایان این رقابت ها فائزه معزز با شکست حریفان خود در مسابقات اسكواش توانست بر سکوی اول این بازی ها قرار گيرد و مقام اول را از آن خود كند.

فاطمه سادات شبيري در ادامه گفت: همچنين طیبه ترک زاده و فهیمه ترک زاده نیز توانستند ديگر حريفان خود را شكست دهند و به ترتیب در جايگاه هاي دوم و سوم این دوره از رقابت ها قرار گيرند.

رئيس هيئت اسكواش استان همدان در پايان سخنانش گفت: رقابت هاي اسكواش بانوان به مدت دو روز در سالن حجاب همدان و با شرکت اسکواش بازان برتر استان همدان برگزار شد.