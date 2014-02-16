به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومى كميته، صد و هفدهمين جلسه و اولين نشست هماهنگى هيات رئيسه جديد كميته ملى پارالمپيك با هدف ارائه راهكار ، بررسى برنامه‌ها و پيشنهادها و سياستگذارى از سوى اعضاى جديد هيات رئيسه برپا می‎شود.

اين نشست با حضور محمود خسروى وفا، رئيس، امير ماندگارفرد، دبيركل، حميدعلى صميمى و فاطمه رخشانى، نواب رئيس، جهانگير فدايى، خزانه دار، و اعضاى هيات اجرایی شامل همايون هاشمى، محمدرضا مظلومى، على كشفيا، بتول مشرف جوادى، سيما ليموچى و عباس باغستانى برگزار می‎شود.



نشست هيات رئيسه كميته ملى پارالمپيك از ساعت 6:30 صبح دوشنبه در محل اين كميته برپا خواهد شد.