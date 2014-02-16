شيوع 4 نوع سرطان در آذربايجان غربي/ سرطان سومين عامل مرگ و مير

ايرج محبي در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ از شيوع سرطانهاي مري، معده،‌ ريه و پستان خبر داد و افزود: متاسفانه هم اكنون ميزان مرگ و مير ناشي از اين نوع سرطانها در آذربايجان غربي نسبت به ساير انواع سرطان بيشتر بوده و هم اكنون سرطان بعد از تصادفات و بيماريهاي قلبي سومين عامل مرگ و مير در استان محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه استعمال دخانيات،‌ شيوه نادرست زندگي،‌كم تحركي بدن،‌ چاقي و زندگي شهري آميخته با عوامل سران زا را از دلايل اصلي بروز بيماري سرطان و شيوع آن دانست و اظهار داشت:‌ هم اكنون تشخيص بيماري سرطان از هر 100 هزار نفر به 120 نفر افزايش يافته كه اين آمار طي سالهاي گذشته از هر 100 هزار نفر 59 نفر بود.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي گفت: سرطان معده،‌ مثانه،‌ ريه،‌مري و خون را شايع ترين نوع سرطانهاي شناسايي شده آقايان در استان و پستان،‌ مري،‌ معده و كلون نيز شايع ترين سرطانهاي زنان استان بوده كه نيازمند فرهنگ سازي براي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري سخت در استان هستيم.

محبي اعلام كرد: دیدگاه منفی نسبت به سرطان در جامعه باعث سرکوب بحث های منجر به افزایش آگاهی عمومی شده و چرخه بین ترس و اطلاعات اشتباه ایجاد می کند که خود مانع افزایش آگاهی درباره پیشگیری از سرطان و اهمیت شناسایی زود هنگام آن می شود،‌ كه ممكن است با فاکتور های خارجی شامل سیگار، عوامل عفونی، شیمیایی و اشعه و فاکتور های داخلی شامل جهش های ارثی، وضعیت سیستم ایمنی مرتبط باشد.

وي با بيان اينكه حدود 40 درصد سرطانها قابل پیشگیری هستند،‌ عنوان كرد:‌ ضمن پیشگیری از سرطان از طریق اجتناب از عوامل خطر، با آزمایش های های غربالگری منظم که منجر به شناسایی و برداشت زود هنگام موارد پیش سرطانی می شود، می توان از سرطان های دهانه رحم، کولون يا روده بزرگ و رکتوم يا راست روده پیشگیری كرده بطوريكه غربالگری باعث کاهش مرگ و میر سرطان های پستان، کولون، رکتوم و دهانه رحم می شود.