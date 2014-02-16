هوای همدان بارانی می شود/ ثبت 213 میلیمتر بارش در همدان

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسمان استان همدان قسمتی ابری تا تمام ابری پیش بینی می شود، ابراز داشت: از امروز بعد از ظهر در بیشتر نقاط استان شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این وضعیت تا بعدازظهر روز دوشنبه ادامه دارد، اظهار داشت: در برخی نقاط استان گاهی مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان حداقل دمای هوای همدان را یک درجه زیر صفر دانست و ادامه داد: شهرستان های همدن و رزن در 24 ساعت گذشته سردترین نقاط استان همدان بوده اند.

پیرتاج با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی تا کنون 213 میلیمتر بارش در استان همدان اتفاق افتاده است، عنوان کرد: بارش های امسال استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون در شهرستان همدان نسبت به سال گذشته 94 درصد افزایش داشته است، بیان کرد: نسبت به میانگین بلند مدت 18 ساله گذشته 50 درصد افزایش داشته است.



مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان افزود: بیشترین بارش تا کنون در شهرستان بهار با 238 میلی متر ثبت شده که این شهرستان نسبت به سال گذشته 93 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 58 درصد افزایش بارندگی داشته است.

