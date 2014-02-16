مجيد محمديان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم بسكتبال طرح مسكن ثامن مشهد روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه جاري در تهران به مصاف تيم وحدت آريا خواهد رفت.

وي افزود: تيم وحدت آريا يك تيم جوان و جنگنده است كه البته در فصل جاري نتايخ در خور شاني نگرفته اما بازيكنان جوان و مستعد اين تيم همانند بازيكنان تيم ما براي حضور در جمع تيم هاي حاضر در مرحله پلي آف تلاش مي كنند و همين مسئله بازي ما در مقابل اين تيم را حساس خواهد كرد.

مربي تيم طرح مسكن ثامن مشهد با بيان اينكه تيم ما با اضافه كردن علي بهشتي به جمع بازيكنانش در صدد حضور قدرتمندانه تري در ادامه ليگ دسته يك بسكتبال كشور است تاكيد كرد: ما تا پايان فصل پنج مسابقه ديگر داريم كه برد در اين مسابقات ما را تا رتبه چهارم و پنج بالا خواهد آورد.

وي افزود: در حال حاضر همه بازيكنان تيم مان از روحيه مناسبي براي ادامه بازي هاي ليگ برخوردار هستند و براي مسابقه با وحدت آريا مصدومي نداريم.

مسابقه تيم هاي بسكتبال طرح مسكن ثامن مشهد و وحدت آريا تهران در چارچوب مسابقات ليگ دسته يك بسكتبال كشور عصر سه شنبه 29 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.