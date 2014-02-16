مسئولان اوقاف در توسعه گردشگری مذهبی جدی هستند/ گردشگری مذهبی موجب نوسازی بقاع متبرکه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد قائم مقام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در نشستی با استاندار و مسئولان استان قزوین افزود: در این راه باید با عزم جدی و نیت الهی وارد شده و کارهای عمرانی را در امامزاده ها به خوبی پیش ببریم.



وی اظهار کرد: با تشکیل مجمع خیران امامزاده و بقاع متبرکه می توانیم از مشارکت بسیار تعیین کننده و موثر خیرین و افراد مذهبی برای طرحهای توسعه و نوسازی اماکن مقدس به خوبی استفاده کنیم.



رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور تصریح کرد: فعالیت هیات امنای امامزاده ها بسیار مهم است و این افراد نباید وابسته به جناح، گروه و تشکل سیاسی خاصی باشند بلکه باید در جایگاهی باشند تا در جلب اعتماد عمومی و تسریع پروژه موثر عمل کنند.



قائم مقام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع ) شهر قزوین اشاره کرد و افزود: برای توسعه این طرح سازمان اوقاف آمادگی کامل دارد و ارایه پرداخت تسهیلات بانکی را پیگیری می کند.



عابد ادامه داد: پیگیری مستمر استاندار قزوین برای اجرایی شدن طرح توسعه امامزاده حسین(ع) و عزم جدی مدیران برای این کار ارزشمند قابل تقدیر است و ما هم در این کار خیر که تضمین کننده دنیا و آخرت همه فعالان این بخش است مساعدت لازم را انجام می دهیم.



به گفته وی، طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین از کارهای بزرگ ملی است که هم هزینه زیادی لازم دارد و هم زمان، اما با عزم جدی مسئولان و خیران و مشارکت مردم این کار می تواند با سرعت بیشتری اجرایی شود.



این مسئول یادآورشد: گردشگری مذهبی از طرحهای مهمی است که در صورت توسعه و نوسازی امامزاده ها می تواند مورد استقبال قرار گیرد و مسئولان اوقاف هم در این حوزه جدی هستند.