خیران 18 قطعه زمین به هلال احمر واگذار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مازندران یکی از استانهایی است که مردمش به نوعدوستی و انجام کارهای خیرخواهان معروفند در دو سال گذشته 18 قطعه زمین از طریق خیران و شوراهای شهری و روستایی به هلال احمر واگذار شده است.

وی با تاکید بر توسعه آموزش های امدادی اظهار داشت: مشکلاتی در بحث آموزش همگانی وجود دارد و هم اقبال عمومی و هم مشارکت دستگاهها در این زمنیه کم است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی دادرس گفت: این طرح از ابتدای سالجاری در 54 مدرسه ساری آغاز شد و قرار است 14 هزار دانش آموز آموزشهای لازم را فرار گیرند.

ولی پور به مرکز علمی و کاربردی استان اشاره و اضافه کرد: این مرکز از سه سال پیش در استان راه اندازی شد و در ابتدا با 40 دانشجو در دو رشته فعال بود که اکنون به هشت رشته کاردانی و کارشناسی با 600 دانشجو رسیده است و قرار است دو رشته کارشناسی ارشد نیز در آن اضافه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر یادآور شد: در حوزه درمان مرکز درمانی در سطح استان نداشتیم و امروز دو مرکز بابل و بهشهر در حال فعالیت هستند.