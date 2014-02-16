سعیده سادات خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در سال های اخیر تلاش کرده ایم که که کبدی قم در بخش بانوان نیز همانند آقایان یکی از استان های موفق کشور باشد و همچنان نیز تلاش می کنیم خود را به سطح استان های مطرح کبدی کشور نزدیک کنیم و در کنار آقایان تلاش ما حضور موفق بانوان کبدی کار قم در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه درخشش بانوان و دختران توانمند کبدی قم در پیکارهای قهرمانی و لیگ کشور و اردوی تیم های ملی سبب شده است که ورزش دوستان قمی در بین ورزش های فعال، کبدی را با وجود سابقه و قدمت کم در مقایسه با دیگر ورزش ها، به عنوان یکی از رشته های موفق قم بدانند.

نایب رئیس هیئت کبدی استان قم افزود: بانوان کبدی کار قم در سال های اخیر هم در رقابت های کبدی قهرمانی کشور و هم در لیگ دسته اول موفق بوده اند اما اگر امکانات ما بیشتر بود حتی می توانستیم جزو استان هایی باشیم که مدعی قهرمانی نیز هست.

وی یاد آور شد: حالا نوبت کبدی کاران قمی برای حضور آماده در مسابقات لیگ دسته اول کبدی بانوان باشگاه های کشور رسیده است که با تلاش و کوشش فراوان و تحمل سختی ها در تمرینات آماده سازی زیر نظر کادر فنی و اعضای کادر فنی، آماده رقابت با حریفان خود بشوند.

خلیلی با اشاره به مشخص شدن زمان و مکان برگزاری پیکارهای کبدی قهرمانی لیگ دسته اول بانوان کشور، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی کشورمان این رقابت ها از هفته اول اسفند ماه به مدت دو روز به میزبانی هیئت کبدی استان یزد برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تمامی نفراتی که برای اعزام به پیکارهای کبدی قهرمانی لیگ دسته اول کشور انتخاب شده اند و در ترکیب تیم اعزامی بانوان هیئت قم به مصاف حریفان می روند، در اردوی آماده سازی تیم که در سالن نرگس دایر شده به سر می برد.

نایب رئیس هیئت کبدی استان قم ابراز داشت: در ترکیب این تیم بهترین نفرات حال حاضر کبدی بانوان قم حضور دارند و امیدوار هستیم که بتوانیم با دست پر شاهد بازگشت تیم اعزامی هیئت قم از پیکارهای قهرمانی لیگ دسته اول کبدی بانوان کشور باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: در ترکیب تیم اعزامی هیئت کبدی استان قم نفراتی حضور دارند که به تیم توان و قدرت بالایی بخشیده اند و انشاءالله با انگیزه بالای خود زمینه موفقیت تیم در پیکارهای کبدی قهرمانی لیگ دسته اول کشور را رقم خواهند زد.