آغاز هرس خشك درختان ميوه دانه دار آذربايجان غربي/ تنه درختان جوان پوشانده شود

فرخ مطلبي فر در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به فرا رسيدن زمان هرس خشك درختان ميوه دانه دار نظير به،‌گلابي و سيب در سطح استان با توجه به بررسي نقشه هاي هواشناسي كشاورزي استان،‌ افزود:‌ اين در حالي است كه باغداران استان بايد از هر گونه هرس باغات به دليل فعال شدن هورمون رشد و تحريك رشد رويشي بايد خودداري كنند.

وي با بيان اينكه در بخش زراعت نيز كشاورزان بايد از هرگونه عمليات خاك ورزي خودداري كنند، اظهار داشت:‌ مراجعه كشاورزان جهت دريافت كود سرك براي كشت پاييزه استان، و دريافت آموزشهاي فني در اين راستا در اين برهه از زمان ضروري است.

مدير كل هواشناسي آذربايجان غربي با اعلام اينكه در بخش حفظ نباتات نيز همكاري با كارشناسان كشاورزي جهت رديابي پروانه مينوز گوجه فرنگي در گلخانه و مبازره با آن در صورت مشاهده آلودگي ضروري است،‌ ادامه داد:‌ مبازه با موشهاي مضر كشاورزي و پوشاندن تنه درختان بويژه درختان جديد الكاشت و جوان براي جلوگيري از خسارت جوندگان نيز بايد انجام شود.

مطلبي فر بر لزوم هدایت آبهای سطحی به انهار آبیاری جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی استان در این شرایط جوی و قرار گرفتن در فصول بارندگی تاکید کرد و گفت:‌ با توجه هشدار مسئولان نسبت به وجود چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی، در فصول بارندگی هدایت آبهای سطحی به انهار آبیاری جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی ضروری است.

وی ضمن تاکید بر لزوم کنترل دما و رطوبت گلخانه ها، دامداریها و مرغداریهای آذربایجان غربی در این شرایط جوی برای جلوگیری از بروز مشکلات و بیماریهای احتمالی، ادامه داد:‌ میزان ریزشهای جوی از ابتدای سالزراعی جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 ميليمتر كاهش يافته است.

مدير كل هواشناسي آذربايجان غربي با اعلام اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون 164.8 میلیمتر بارندگی در سطح استان ثبت شده است، افزود: این در حالی است که از ابتدای مهرماه سال گذشته تا کنون میزان ریزشهای جوی در سطح استان به طور میانگین 237.1 میلیمتر بود.