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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

مجتهد زاده:

دوره تربيت آموزشيار قرآن ویژه روحانیان مستقر و هجرت در خراسان رضوی برگزار می‌شود

دوره تربيت آموزشيار قرآن ویژه روحانیان مستقر و هجرت در خراسان رضوی برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری دوره تربيت آموزشيار قرآن كريم ویژه روحانیان مستقر و هجرت در شهرستان ها خبر داد.

محمدرضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاري دوره تربيت آموزشيار قرآن كريم ويژه روحانيون مستقر، هجرت، همسران روحانيون مستقر و هجرت و مبلغات  برگزار می‌شود.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هدف از برگزاري دوره را تربيت و تقويت نيروهاي هدف در عرصه تدريس و نشر آموزه‌هاي قرآني دانست.

وی افزود: دوره تربيت آموزشيار قرآن كريم در شهرستان‌هاي مشهد، گناباد، نيشابور، كاشمر، درگز، مه ولات، تايباد، سرخس و بجستان برگزار مي شود.

وی عنوان کرد: اين طرح پس از اخذ آزمون ورودي از شركت كنندگان از اسفند ماه سال جاری شروع خواهد شد.

گفتني است در پايان دوره به افرادي كه در دوره نمره قبولي را كسب كنند مدرك معتبر تدريس قرآن كريم در روستاهاي زير هزار خانوار  اهدا می شود.

کد مطلب 2237110

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