نانوایان قشم افزایش کیفیت را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان قشم با اشاره به نیاز روزانه شهروندان به نان و بی‌توجهی بعضی از متصدیان نانوایی در پخت نان گفت: با تشدید بازرسی‌ها از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی و نظارت فرمانداری شهرستان قشم با متخلفین حوزه آرد و نان و پخت بی‌کیفیت برخورد قانونی خواهد شد.

رضایی عنوان کرد : افزایش کیفیت نان از مطالبات به حق مردم است که ما با ساماندهی و نظارت مداوم بر عملکرد نانوایی ها این هدف را دنبال می کنیم.

رضایی به فصل ورود گردشگران و مسافران به شهر قشم اشاره کرد و افزود: برخورد مناسب با مسافران و گردشگران و عرضه نان با کیفیت بالا به گردشگران اصلی‌ترین وظیفه‌ای است که نانوایان در حوزه پخت نان دارند.

معاون فرماندار قشم یادآور شد: بعضی از بی‌نظمی‌ها در ساعات پخت در شهرستان و بخش‌های تابعه موجب بروز مشکلاتی در تهیه نان برای مردم شده که اتحادیه نانوایان شهرستان قشم با تلاش مضاعف باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کند.

رضایی تصریح کرد: نباید بازار آرد و عرضه آن باعث شود که از نظارت بر خدمت‌رسانی به مردم غافل شویم.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از ستاد آرد و نان شهرستان قشم خواست تا با جدیت و برنامه‌ریزی با عاملان پخش آرد در شهرستان و نهایت تعامل با نانوایان در پخت نان و عرضه با کیفیت بالای آن به مردم اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی فرماندار قشم به کیفیت فعلی نان شهرستان اشاره کرد و گفت: نان فعلی جایگاه مطلوب شدن را دارد و می‌طلبد نانوایان دقت کافی در این زمینه را به خرج دهند.

رضایی بیان داشت: در جزیره قشم 85واحد نانوایی فعال وجود د ارد که 40واحد آن شهری و 45واحد روستایی است.





