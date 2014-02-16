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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

نانوایان قشم افزایش کیفیت را در اولویت قرار دهند

نانوایان قشم افزایش کیفیت را در اولویت قرار دهند

قشم - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار قشم اظهارداشت: نانوایان باید افزایش کیفیت نان را در اولویت قرار دهند تا مردم از نان‌های با کیفیت بر سر سفره‌های خود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان قشم با اشاره به نیاز روزانه شهروندان به نان و بی‌توجهی بعضی از متصدیان نانوایی در پخت نان گفت: با تشدید بازرسی‌ها از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی و نظارت فرمانداری شهرستان قشم با متخلفین حوزه آرد و نان و پخت بی‌کیفیت برخورد قانونی خواهد شد.

رضایی عنوان کرد : افزایش کیفیت نان از مطالبات به حق مردم است که ما با ساماندهی و نظارت مداوم بر عملکرد نانوایی ها این هدف را دنبال می کنیم.

رضایی به فصل ورود گردشگران و مسافران به شهر قشم اشاره کرد و افزود: برخورد مناسب با مسافران و گردشگران و عرضه نان با کیفیت بالا به گردشگران اصلی‌ترین وظیفه‌ای است که نانوایان در حوزه پخت نان دارند.

معاون فرماندار قشم یادآور شد: بعضی از بی‌نظمی‌ها در ساعات پخت در شهرستان و بخش‌های تابعه موجب بروز مشکلاتی در تهیه نان برای مردم شده که اتحادیه نانوایان شهرستان قشم با تلاش مضاعف باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کند.

رضایی تصریح کرد: نباید بازار آرد و عرضه آن باعث شود که از نظارت بر خدمت‌رسانی به مردم غافل شویم.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از ستاد آرد و نان شهرستان قشم خواست تا با جدیت و برنامه‌ریزی با عاملان پخش آرد در شهرستان و نهایت تعامل با نانوایان در پخت نان و عرضه با کیفیت بالای آن به مردم اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی فرماندار قشم  به کیفیت فعلی نان شهرستان اشاره کرد و گفت: نان فعلی جایگاه مطلوب شدن را دارد و می‌طلبد نانوایان دقت کافی در این زمینه را به خرج دهند.

رضایی بیان داشت: در جزیره قشم 85واحد نانوایی فعال وجود د ارد که 40واحد آن شهری  و 45واحد روستایی است.

 



 

کد مطلب 2237111

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