برنامه هفته بیست دوم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می‌شود که برنامه این بازی‌ها به شرح زیر است:

پنجشنبه - 92/12/1

* ملی و حفاری ایران - فرش آرای مشهد، ساعت 16، سالن نفت اهواز

* شهرداری تبریز - راه ساری، ساعت 16، سالن پورشریفی تبریز

* تاسیسات دریایی - زمزم اصفهان، ساعت 16، سالن دستگردی تهران

جمعه - 92/12/2

* پتروشیمی ماهشهر - میثاق تهران، ساعت 16، سالن بعثت ماهشهر

* هلال احمر تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

* گیتی پسند اصفهان - ماهان تندیس قم، ساعت 17:30، سالن پیروزی اصفهان

* دبیری تبریز – شهید منصوری قرچک، ساعت 17:30، سالن علوم پزشکی تبریز