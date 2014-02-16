برنامه هفته بیست دوم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار میشود که برنامه این بازیها به شرح زیر است:
پنجشنبه - 92/12/1
* ملی و حفاری ایران - فرش آرای مشهد، ساعت 16، سالن نفت اهواز
* شهرداری تبریز - راه ساری، ساعت 16، سالن پورشریفی تبریز
* تاسیسات دریایی - زمزم اصفهان، ساعت 16، سالن دستگردی تهران
جمعه - 92/12/2
* پتروشیمی ماهشهر - میثاق تهران، ساعت 16، سالن بعثت ماهشهر
* هلال احمر تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز
* گیتی پسند اصفهان - ماهان تندیس قم، ساعت 17:30، سالن پیروزی اصفهان
* دبیری تبریز – شهید منصوری قرچک، ساعت 17:30، سالن علوم پزشکی تبریز
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