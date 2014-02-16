درخشش تيم رزم آوران همدان در مسابقات قهرماني كشور

كريم بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم رزم آوران استان همدان با کسب 11 مدال طلا، سه مدال برنز و کسب 86 امتیاز مقام سوم تیمی را كسب كردند.

رئيس هيئت رزم آوران استان همدان افزود: تیم همدان متشکل از 18 ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با مربیگری استاد علی اکبر زنگنه و سرپرستی مهدی نجاتی در مسابقات قهرمانی کشور شركت كردند.

وي بيان داشت: اين دوره از مسابقات قهرماني كشور به میزبانی استان تهران و با حضور 19 تیم از استان های مختلف برگزار شد و در نتايج انفرادي اين دوره از مسابقات قهرماني كشور در رده سني بزرگسالان حسين زنگنه به مدال طلا دست يافت و ميثم رضايي نيز به مدال برنز رسيد.

رئيس هيئت رزم آوران استان همدان عنوان داشت: در رده سنی جوانان نيز محمدعادل فرخی، پویا ایادی و مجید ذرمنش به مدال هاي طلاي مسابقات قهرماني كشور دست يافتند.

وي در ادامه گفت: همچنين حسين صادقي نيز در رده سني جوانان مدال اين دوره از مسابقات قهرماني كشور رزم آوران را از آن خود كرد و در رده سني نوجوانان نيز پژمان چهاردولي در جايگاه اول قرار گرفت و به مدال طلا دست يافت.

رئيس هيئت رزم آوران استان همدان اذعان داشت: همچنين در رده سني نونهالان نيز متین نجاتی، حسین حسنی بهروز، اسماعیل ملکی، مهرداد سراجوقی، محمدحسین سلیمانی و محمدمعین علمشاهی توانستند مدال طلاي اين دوره از مسابقات را به دست آورند.

بختياري در پايان گفت: ابوالفضل مهربانی نيز تواسنت به مدال برنز مسابقات قهرماني كشور در رده سني نونهالان دست يابد.