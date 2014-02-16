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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

محمدپور:

کیوی مازندران به بازارهای CIS رسید

کیوی مازندران به بازارهای CIS رسید

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به رشد صادرات کیوی، کشورهای CIS را از جمله مقاصد صادراتی استان بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه صادرات استان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس را از دیگر مقاصد صادراتی کیوی استان اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد 13 درصدی صادرات کیوی استان در سالجاری اظهار داشت: همچنین محصولات کیوی استان به کشورهای عراق، تراکیه و لبنیان نیز صادر می شود.

محمدپور، ارزش کیوی صادراتی استان در سالجاری را با رشد 13 درصدی بیش از دو میلیون و 540 هزار دلار و حجم صادرات استان را سه هزار و 52 تن اعلام کرد.

رئیس سازمات صنعتف معدن و تجارت مازندران یادآورشد: حجم صادرات استان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد بیان کرد.

وی میزان صادرات سیمان در استان را یک میلیون و 942 هزار تن و صادرات فرآورده های لبتی را 102 هزار تن اعلام کرد  و با اشاره به اینکه این میزان صادرات از نظر حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 22 و 32 درصد درصد رشد داشته است گفت: ارزش صادرات فرآورده های لبنی 155 میلیون دلار و ارزش صادرات سیمان استان 117 میلیون دلار بوده است.

وی اظهار داشت: از نظر ارزش نیز میزان صادرات فراورده های لبنی و سیمان به ترتیب 38 و 27 درصد نسبت به 10 ماه سال قبل رشد داشته است.
 

کد مطلب 2237120

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