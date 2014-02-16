کیوی مازندران به بازارهای CIS رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه صادرات استان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس را از دیگر مقاصد صادراتی کیوی استان اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد 13 درصدی صادرات کیوی استان در سالجاری اظهار داشت: همچنین محصولات کیوی استان به کشورهای عراق، تراکیه و لبنیان نیز صادر می شود.

محمدپور، ارزش کیوی صادراتی استان در سالجاری را با رشد 13 درصدی بیش از دو میلیون و 540 هزار دلار و حجم صادرات استان را سه هزار و 52 تن اعلام کرد.

رئیس سازمات صنعتف معدن و تجارت مازندران یادآورشد: حجم صادرات استان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد بیان کرد.

وی میزان صادرات سیمان در استان را یک میلیون و 942 هزار تن و صادرات فرآورده های لبتی را 102 هزار تن اعلام کرد و با اشاره به اینکه این میزان صادرات از نظر حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 22 و 32 درصد درصد رشد داشته است گفت: ارزش صادرات فرآورده های لبنی 155 میلیون دلار و ارزش صادرات سیمان استان 117 میلیون دلار بوده است.



وی اظهار داشت: از نظر ارزش نیز میزان صادرات فراورده های لبنی و سیمان به ترتیب 38 و 27 درصد نسبت به 10 ماه سال قبل رشد داشته است.

